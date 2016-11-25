﻿«يزي ما تستكتش»… حملة تونسية للقضاء على العنف ضد المرأة

تونس – «القدس العربي» : أطلقت وزارة المرأة التونسية حملة توعوية جديدة بعنوان «يزي ما تستكتش… اتكلم» (يكفي لا تصمت… تحدّث) بمناسبة اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة.

وتندرج الحملة في إطار الاستراتيجية التي اعتمدتها الوزارة لمقاومة ظاهرة العنف ضد المرأة و»إشاعة ثقافة حقوق المرأة والوقاية من أشكال التمييز والعنف كافة الموجهين ضدها، وحشد التأييد وتوحيد الرؤى والمواقف وتطوير آليات العمل بهدف تكريس ثقافة اللاعنف ورفع درجة الوعي لدى مختلف الفئات حول خطورتها»، وفق البيان المرافق للحملة.

ويتضمن النشاط حملات إعلانية عبر وسائل الإعلام ومنشورات حائطية تدعو لمقاومة العنف ضد المرأة وتحث ضحايا العنف الجنسي والاقتصادي والنفسي الى الاتصال بـ«رقم أخضر» جاني خصصته الوزارة لتلقي الشكاوى فيما يتعلق بجرائم العنف ضد المرأة. وتسعى الوزارة إلى حشد التأييد الاجتماعي والسياسي لمشروع القانون المتعلق بمكافحة العنف ضد المرأة، والذي تمت المصادقة عليه من قبل الحكومة قبل أشهر، ويُنتظر عرضه في الفترة المقبلة على البرلمان.

وتتزامن الحملة الجديدة مع أخرى أطلقتها الوزارة بالتعاون مع المؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني وعدد من المنظمات الدولية بعنوان «16 يوماً من النشاط لمناهضة العنف ضد المرأة»، في وقت تشير الإحصائيات الحكومية إلى أن حوالي 48 في المئة والنساء التونسيات اللواتي تتراوح أعمارهن بين 18 و64 سنة تعرضن (ولو مرة في حياتهن) للعنف، حيث يعتبر العنف المادي والجسدي الأكثر شيوعاً بنسبة 31.7 في المئة، يليه العنف المعنوي بنسبة 28.9 في المئة، ومن ثم العنف الجنسي (حوالي 18 في المئة) والاقتصادي (7 في المئة).