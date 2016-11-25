﻿فرنسا: إغراءات مالية لتشجيع اللاجئين على العودة لبلدانهم الأصلية

باريس ـ «القدس العربي»: تحاول السلطات الفرنسية إغراء مئات المهاجرين غير الشرعيين بالعودة إلى أوطانهم الأصلية، وأعلنت قبل يومين رفع زيادة المنحة المالية لكل لاجئ يود مغادرة فرنسا بشكل طوعي ونهائي. وأعلن مكتب الهجرة والاندماج الفرنسي أن الحكومة «مستعدة لرفع القيمة المالية إلى 2500 يورو لكل لاجئ وذلك قبل 31 من كانون الأول/ديسمبر المقبل» بعدما كانت فقط بقيمة 1000 يورو فقط قبل نحو شهر. وأضاف ديدييه ليتشيه مدير مكتب الهجرة أن هذا الإجراء «يشمل فقط المهاجرين غير الشرعيين الذي كانوا يقطنون في مخيم كاليه»، والذي تم تفكيكه قبل أسابيع، وكان يضم نحو 7 آلاف مهاجر ولاجئ أغلبهم من الدول الافريقية وأفغانستان، وتم توزيعهم مؤقتا على مراكز ايواء منشرة في كل التراب الفرنسي.

وأوضح ديدييه ليتشيه أن «اللاجئين الذين أبدوا حماسة أكبر لهذا الإجراء هم اللاجئون الأفغان.

وأضاف «نسعى لترحيل ما مجموعه 4500 شخص هذا العام أغلبهم من الجنسية الأفغانية وذلك بشكل تطوعي وليس إجباريا». كما أفاد مدير مكتب الهجرة والاندماج أن الحكومة الفرنسية تعهدت بمساعدة هؤلاء المهاجرين على الاندماج الاجتماعي والاقتصادي في وطنهم من جديد عبر مساعدتهم على خلق «شركات خاصة صغيرة»بقيمة مادية قد تصل نحو 10 آلاف يورو، وسيتكفل موظف مختص على مرافقة هؤلاء اللاجئين لمدة 12 شهرا لمساعدتهم على الانخراط من جديد في وطنهم الأصلي.

يشار إلى أن الحكومة الفرنسية وأمام التدفق الكبير للمهاجرين ورغبة بعضهم العودة لوطنهم بسبب الحالة المأساوية التي عاشوها في المخيمات وفي العراء، قامت بخلق ما يعرف بـ«مراكز مساعدة اللاجئين للعودة لوطنهم»، ولاقت الخطوة إقبالا كبير منذ ثلاث سنوات. وأكد المركز الفرنسي للهجرة والاندماج أنه خلال هذا العام الحالي عاد نحو 400 لاجئ أفغاني طواعية لوطنهم. كما تشير الأرقام الرسمية لعام 2015 أن نحو 4500 مهاجر ولاجئ من مختلف الجنسيات عادوا لأوطانهم بعدما تكفلت الحكومة بإجراءات السفر والمساعدة المالية لبناء حياتهم من جديد في بلدانهم الأصلية.