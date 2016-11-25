﻿«جاغوار لاند روفر» تريد صنع سيارات كهربائية في بريطانيا

لندن – رويترز: قالت شركة «جاغوار لاند روفر»، أكبر مصنع للسيارات في المملكة المتحدة، انها تريد صنع سيارات كهربائية في بريطانيا في خطوة تعزز القطاع في المملكة المتحدة بعد التصويت لصالح الانفصال عن الاتحاد الأوروبي.

وصنعت الشركة ذات الملكية الهندية أقل بقليل من ثلث السيارات المصنعة في بريطانيا العام الماضي، والتي بلغ عددها 1.6 مليون سيارة. وعرضت أول سيارة كهربائية لها في وقت سابق هذا الشهر والتي ستُصَنِّع في النمسا.

لكن الرئيس التنفيذي رالف سبيث أشار إلى أن الشركة التي تدير ثلاثة مصانع سيارات في وسط وشمال إنكلترا يمكن أن تنقل المزيد من الانتاج إلى بريطانيا.

وقالت متحدثة رسمية ان سبيث قال في اجتماع صناعي مساء أمس الأول «نريد تصنيع سياراتنا الكهربائية في وست ميدلاندز في المكان الذي نصمم فيه وننفذ أعمالنا الهندسية.»

كان سبيث قال في سبتمبر/أيلول إن من المنطقي تصنيع بطاريات وسيارات كهربائية في السوق الأم بريطانيا، إذا توفرت الظروف ومن بينها التجارب والدعم العلمي.

وأعلنت بريطانيا في وقت سابق هذا الأسبوع عن تمويل إضافي بقيمة 390 مليون جنيه إسترليني (485 مليون دولار) لدعم التكنولوجيا الصديقة للبيئة، وذلك في أعقاب مجموعة مقترحات تهدف لجعل البلد محورا للابتكار. وقالت «جاغوار لاند روفر» انها لن تعلق بشأن موعد بدء تصنيع سيارات كهربائية في بريطانيا أو الوظائف الجديدة المحتملة.

وسوف يعتبر أي إنتاج مستقبلي خطوة جديدة لدعم قطاع صناعة السيارات بعد انفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي، بعدما قالت شركة صناعة السيارات اليابانية «نيسان «إنها ستُصَنِّع طرازين جديدين في أكبر مصنع للسيارات بالبلاد عقب تعهد بتوفير دعم حكومي.

وتريد «جاغوار لاند روفر» أن تتوفر نصف سياراتها بنسخ كهربائية بحلول نهاية هذا العقد بعد أن عرضت أول سيارة كهربائية لها في معرض لوس أنجليس للسيارات في وقت سابق هذا الشهر.