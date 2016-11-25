﻿«إيرباص» تتطلع لتسليم ما يصل إلى 80 طائرة A350 في العام المقبل

باريس – رويترز: قال مصدران مطلعان أمس الجمعة ان شركة «إيرباص» تهدف مبدئيا إلى تسليم ما يصل إلى 80 طائرة من طراز «إيه350» في 2017.

ويمثل الهدف مرحلة جديدة في خطط طموحة لرفع إنتاج الشركة من أحدث طائراتها للمسافات الطويلة إلى عشر طائرات شهريا في 2018، لكن ذلك يتوقف بشكل رئيسي على مدى نجاح الموردين في الحد من التأخيرات في معدات المقصورة.

وامتنع متحدث باسم «إيرباص» عن التعقيب على الخطط المبدئية للتسليمات في 2017، والتي ستتطلب إنتاج ما يقل عن سبع طائرات شهريا.

وتتوقع «إيرباص» تقديم تفاصيل بشأن خطط تسليمات 2017 في فبراير/شباط.

وقال فابريس بريجيه، رئيس وحدة صناعة الطائرات في مجموعة «إيرباص» خلال فعالية أمس الأول بمناسبة تدشين أول رحلة لطائرات «إيه 350 /1000» إنه بات أكثر تفاؤلا من ذي قبل بتحقيق الهدف المتمثل في تسليم 50 طائرة على الأقل من طراز «إيه 350» في 2016. وأمس الأول سلمت «إيرباص» الطائرة الخامسة والثلاثين هذا العام.

في الوقت نفسه تهدف «إيرباص» إلى تحقيق زيادة سريعة في تسليمات طائرات «إيه320 نيو» الأصغر حجما والتي تعطلت بسبب تأخيرات في إمدادات المحركات من شركة «برات آند ويتني» الأمريكية.وقال ديدييه ايفرارد رئيس البرامج في ايرباص أمس ان سلسلة التوريد تحسنت لكنها تظل تحت المتابعة الدقيقة.

وقال بريجيه للصحافيين ان «إيرباص» تتطلع لتسليم أول طائرة كبيرة من «إيه 350/1000» قبل مرور عام من الآن.