﻿جون ميجور وتوني بلير لا يستبعدان تصويتا بريطانيا جديدا على «بريكست»

لندن – أ ف ب: رأى جون ميجور، رئيس الوزراء البريطاني المحافظ الأسبق، ان فكرة تنظيم استفتاء ثان حول مسألة الخروج من الاتحاد الأوروبي «بريكسِت» ممكنة تماما، فيما اعتبر خلفه في رئاسة الحكومة العُمالي توني بلير انه من الممكن تفادي الخروج «إذا قرر الشعب ذلك».

وفي مداخلتين منفصلتين اعتبر ميجور وبلير، اللذان خاضا حملة البقاء في الاتحاد الاوروبي، أنه ما زال من الممكن العودة عن عملية الخروج، في وقت تعتزم حكومة تيريزا ماي تفعيل آلية خروج بريطانيا بحلول نهاية آذار/مارس 2017.

واعتبر المحافظ جون ميجور خلال عشاء خاص ليل الخميس أنه من «الممكن تماما» تنظيم استفتاء ثان حول شروط الاتفاق الذي تم التفاوض بشأنه مع الاتحاد الاوروبي، وفق ما أوردت الصحافة البريطانية أمس الجمعة.

وقال رئيس الحكومة المحافظة بين 1990 و1997 «اسمع حجة تقول ان الـ48 في المئة الذين صوتوا من اجل البقاء (في الاتحاد الاوروبي) ينبغي ألا يتدخلوا في ما سيجري، أرى أنه من الصعب للغاية تقبل ذلك»، مؤكدا رغم كل شيء أنه يحترم تصويت البريطانيين.

أما العمالي توني بلير، فاعتبر أنه «ما زال من الممكن وقف بريكست إن قرر الشعب البريطاني ذلك، بعدما رأى ما سيتأتى عنه فعليا»، مضيفا في مقابلة أجرتها معه مجلة (نيو ستيتسمان) ونشرت أمس الأول «لست أقول أنه سيتم وقفه، بل إن ذلك ممكن».

ولا تستبعد رئيسة الوزراء المحافظة تيريزا ماي أن يكون للبرلمان البريطاني كلمته بشأن الاتفاق النهائي مع الاتحاد الاوروبي، لكنها تعارض أن ينظر النواب في المسألة قبل بدء المفاوضات.

وستبت المحكمة العليا في مطلع كانون الثاني/يناير في قرار محكمة العدل العليا في لندن التي حكمت بوجوب تصويت النواب البريطانيين على عملية الخروج من الاتحاد الاوروبي.

وفي هذه الأثناء، أكد الاقتصاد البريطاني حيويته بعد التصويت على «بريكسِت». فقد أظهرت بيانات رسمية أمس أن استثمارات الشركات البريطانية زادت بأكثر من المتوقع في الربع الثالث من العام، في الوقت الذي نما فيه الاقتصاد بقوة بعد التصويت لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي في استفتاء يونيو/حزيران. وقال مكتب الإحصاءات الوطنية ان استثمارات الشركات زادت بمعدل فصلي يبلغ 0.9 في المئة في ثلاثة أشهر حتى سبتمبر/أيلول، لتفوق التوقعات بزيادة بنسبة 0.6 في المئة في استطلاع أجرته رويترز لآراء عدد من الخبراء الاقتصاديين.

وأكد مكتب الإحصاءات الوطنية نمو الاقتصاد البريطاني 0.5 في المئة في الربع الثالث على أساس فصلي، مدعوما بانتعاش الصادرات وإنفاق قوي للمستهلكين.

وبينما يمثل هذا أداء أفضل بكثير عما كان يتوقعه غالبية الاقتصاديين في أعقاب تصويت بريطانيا لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي في يونيو، تظل هناك اختبارات أصعب كثيرا مازالت في الانتظار العام المقبل.

ويبدو أن ارتفاع التضخم الناجم عن تراجع الجنيه الإسترليني عقب التصويت لصالح الانفصال بدأ في الضغط على إنفاق الأسر البريطانية، بينما هناك مخاوف من أن تكون استثمارات الشركات على وشك التباطؤ.

وقال دارين مورغان، من مكتب الإحصاءات الوطنية «استثمارات الشركات ظلت قوية في أعقاب الاستفتاء على عضوية الاتحاد الأوروبي لكن من المرجح أن تكون معظم هذه القرارات الاستثمارية جرى اتخاذها قبل يوم التصويت (في الاستفتاء).»

وتابع «جاء هذا مصحوبا بنمو إنفاق المستهلكين مدفوعا بارتفاع دخل الأسر والأداء القوي لقطاع الخدمات المهيمن على الاقتصاد، ليظل الاقتصاد بوجه عام ينمو بمعدلات تتماشى مع متوسطه التاريخي.»

وزاد إنفاق الأسر البريطانية 0.7 في المئة في الربع الثالث ليتباطأ قليلا، لكنه واصل المساهمة في تحفيز الاقتصاد في مواجهة حالة الضبابية المرتبطة بالخروج من الاتحاد الأوروبي.

ونما الاقتصاد البريطاني 2.3 في المئة على أساس سنوي في الربع الثالث من العام دون تغير عن التقديرات الأولية.

وزاد إنتاج قطاع الخدمات المهيمن 0.8 في المئة في الفترة من يوليو/تموز إلى سبتمبر/أيلول، مقارنة مع انخفاض نسبته 0.9 في المئة في قطاع الصناعات التحويلية وتراجع 1.1 في المئة في إنتاج قطاع البناء.

من جهة ثانية أظهر مسح نشره اتحاد الصناعة البريطاني أمس أن مبيعات التجزئة في المملكة المتحدة نمت بأسرع وتيرة في أكثر من عام في وقت سابق من هذا الشهر في الوقت الذي استمر فيه الطقس البارد في تعزيز مبيعات الملابس.

وأظهر المسح ارتفاع ميزان مبيعات التجزئة إلى +26 في نوفمبر/تشرين الثاني مقارنة مع +21 في أكتوبر/تشرين الأول، ليسجل أعلى مستوى منذ سبتمبر/ايلول 2015، وبما يفوق كثيرا توقعات خبراء الاقتصاد بانخفاض إلى +12 في استطلاع أجرته رويترز.

وبدا على المتسوقين البريطانيين القليل من الإشارات على الاقتصاد في الإنفاق منذ تصويت «بريكسِت» على الرغم من الانخفاض الحاد الذي سجله الجنيه الإسترليني، والذي يبدو أنه سيدفع الأسعار إلى الارتفاع أوائل العام المقبل.

وارتفع ميزان المبيعات المتوقعة لشهر ديسمبر/كانون الأول أيضا، بينما سجل معيار فصلى أوسع نطاقا لوضع أنشطة شركات التجزئة أفضل قراءة له منذ فبراير/شباط.

وقال اتحاد الصناعة البريطاني إن زيادة المبيعات هذا الشهر قادتها الملابس والأجهزة المنزلية وكذلك المبيعات عبر الانترنت.

وارتفع حجم مبيعات التجزئة البريطاني بأسرع وتيرة سنوية منذ أبريل/نيسان 2002 الشهر الماضي، لتنمو 7.4 في المئة وفقا لبيانات رسمية، في الوقت الذي استمر فيه الطلب قويا في أعقاب استفتاء يونيو.

وتغطي بيانات اتحاد الصناعة البريطاني الصادرة الجمعة الفترة من 27 أكتوبر حتى 14 نوفمبر، وتستند إلى مشاركات من 61 سلسلة متاجر تجزئة.