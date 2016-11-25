﻿دول التعاون الخليجي تقترح إنشاء شركة لربط أنظمة مدفوعاتها المالية

الرياض – الأناضول: ستدرس دول الخليج مشروعا لربط أنظمة المدفوعات المالية بين دول المجلس من خلال تأسيس شركة مستقلة تشرف عليها مؤسسات النقد والبنوك المركزية في تلك الدول.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية في المجلس، عبدالله الشبلي، قوله إن المشروع تم رفعه للمجلس الأعلى لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وأضاف أن مشروع الربط «يحقق تطلعات البنوك المركزية ومؤسسات النقد الخليجية، بما يسهم في تقديم الخدمات المالية للعملاء بكافة فئاتهم بإنجاز سريع للتحويلات المالية، وتسهيل مقاصة وتسوية المعاملات المالية العابرة للحدود بشكل آمن وفعال».

ويهدف مشروع الربط، حسب الشبلي، إلى إيجاد بيئة آمنة ومستقرة لنظم التحويلات المالية التقنية بين دول مجلس التعاون، ولأهمية تعزيز مكانة دول المجلس مالياً واقتصادياً على المستوى الإقليمي والدولي.