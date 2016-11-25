﻿كيف ستتعامل الهند مع المليارات من أوراق العملة الملغاة؟

نيودلهي – د ب أ: على مدار الأسبوعين الماضيين مضت الهند قدما في عملية إبطال وسحب الأوراق النقدية من فئتي 500 و 1000 روبية (7 و 15 دولارا أمريكيا)، كجزء من حملة لمكافحة الفساد والتهرب الضريبي.

وفيما اصطف الهنود لإيداع واستبدال العملات الورقية الجديدة بأخرى قديمة، يبدأ البنك المركزي ممارسة واسعة النطاق لإتلاف أكثر من 22 مليار ورقة مالية ملغاة.

وقالت وكالة بلومبرغ في تقرير صدر حديثا ان هذه الأوراق المالية الملغاة إذا وضعت كومة واحدة فوق بعضها البعض سيبلغ ارتفاعها 300 ضعف ارتفاع جبل إيفرست.

وتبلغ قيمة أوراق العملة الملغاة 86 في المئة من إجمالي قيمة العملة في البلاد، وحوالي ربع الـ90 مليار ورقة نقدية المتداولة، وفقا لبنك الاحتياطي الهندي (آر.بي.آي).

وقال مسؤولو البنك انهم سيعاملون هذه الأوراق النقدية كالعملة المهترئة، ما يعني أنه سيتم فرم الأوراق النقدية كافة وتحويلها إلى قوالب صغيرة أو قويلبات للوقود.

وتصنع هذه القويلبات عادة في الهند من النفايات الزراعية، ويمكن استخدامها لأغراض الطهي والتدفئة، وكذلك للحصول على الوقود في المصانع.

وقالت ألبانا كيللاوالا، المتحدثة باسم بنك الاحتياطى «لكون هذه القويلبات مصنوعة من النقد المفروم، فهي هشة ولن تخدم هذا الغرض، ولذلك ستلقى في مقالب القمامة».

وأضافت كيللاوالا أن بعضا من العملة الممزقة سيتم تحويله إلى قطع توضع فوق الاوراق لمنع تطايرها، أو حوامل للأقلام أو قطع لوضع أكواب الشاى عليها (صينية)، اوفى صناعة التذكارات للضيوف أو للاستخدام في البنوك.

وقال مسؤولو البنك إن التعامل مع الكميات الهائلة من العملة التي لا قيمة لها لا يمثل تحديا لوجستيا. وقالت كيللاوالا «بنك الاحتياطى لديه قدرات لإتلاف النقدية لأن هناك آلات كافية. وهذا جزء من الروتين بالنسبة لنا».

وأتلف بنك الاحتياطي الهندي ما يزيد عن 16 ورقة نقدية مهترئة في عامي 2015 و2016.

ومن بين أكبر الاقتصادات استعمالا للأوراق النقدية في العالم تأتي الهند في المرتبة الثانية بعد الصين.

وتعدم البنوك المركزية حول العالم أوراق النقد بطرق مختلفة. وحتى عام 1990، كان بنك إنكلترا المركزي يحرق العملات، وذلك باستخدام الطاقة التي يتم توليدها من هذه العملية في اغراض التدفئة في البنك. وحديثا بدأ بإعادة تدويرها باستخدام مواد معالجة واستعمالها كسماد محسن للتربة من أجل الزراعة.

وذكرت صحيفة «ايكونوميك تايمز» في عام 2012 أن البنك المركزي المجري أحرق الأوراق القديمة لمساعدة المحتاجين خلال فصل الشتاء. وحول البنك تلك الأوراق النقدية إلى قويلبات وقود وأرسلها إلى المنظمات الإنسانية.