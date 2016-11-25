﻿69 مليار دولار العجز المتوقع في ميزانية السعودية للسنة الحالية

الرياض – الأناضول: بلغ متوسط توقعات شركات أبحاث وبنوك سعودية وأقليمية للعجز الجاري في ميزانية المملكة خلال السنة المالية الجارية قرابة 69 مليار دولار أمريكي، بإجمالي إيرادات تبلغ نحو137 مليار دولار، ونفقات تصل إلى حوالي 205 مليارات.

وتعلن السعودية أوائل الشهر المقبل عن أبرز أرقام ميزانية 2016، وموازنة 2017، وإجمالي العجز المتوقع فيهما، والإيرادات والنفقات التي قدرتها الدولة.

وحسب مسح أجرته شركات الأبحاث فإن العجز لسنة 2016 سيكون أقل مما قدرته الحكومة السعودية بنسبة 21 في المئة (18 مليار دولار). وكان قد تم تقدير العجز عند 87 مليار دولار من جانب الحكومة.

وكانت المملكة توقعت إجمالي إيرادات موازنة العام الجاري عند 137 مليار دولار، مقابل نفقات تبلغ 224 مليار دولار، وعجز بـ 87 مليار دولار.

وتوافقت توقعات شركات الأبحاث للعائدات مع ما قدرته الحكومة السعودية (137 مليار دولار)، فيما جاءت توقعات شركات الأبحاث للمصروفات أقل من التوقعات الحكومية بـ 19 مليار دولار ( 205 مليارات).

وتعاني السعودية، أكبر دولة مُصدرة للنفط في العالم ،في الوقت الراهن من تراجع حاد في إيراداتها المالية، الناتجة عن تراجع أسعار النفط الخام عما كان عليه عام 2014.

وتعود التوقعات بشأن الميزانية السعوديةإلى 4 جهات، منها شركتا أبحاث واستشارات مالية وإدارة أصول هما «جدوى للاستثمار» و»الاستثمار كابيتال»، إضافة إلى البنك الأهلي التجاري، أكبر بنوك السعودية من حيث الأصول والمملوك بنسبة 65 في المئة من الحكومة، وكذلك بنك الاستثمار الإقليمي « هيرميس».

جدوى للاستثمار

قالت شركة «جدوى للاستثمار» في تقرير صدر الثلاثاء الماضي إنه نتيجة لخفض الإنفاق الجاري والإنفاق الرأسمالي على حد سواء، فإن إجمالي الإنفاق الحكومي الفعلي عام 2016 يقدر بنحو 850 مليار ريال (227 مليار دولار)، بزيادة طفيفه عن المبلغ المقدر في الميزانية وهو 840 مليار ريال (224 مليار دولار).

وتوقعت «جدوى» ان سجيل الميزانية السعودية عجزا بـ 265 مليار ريال (71 مليار دولار).

وفيما يخص العام 2017، توقعت أن يتباطأ إجمالي الإنفاق الحكومي بصورة أكبر، إلى 815 مليار ريال (217 مليار دولار).

وذكرت أنه نتيجة للمزيد من الخفض المتدرج في الإنفاق الرأسمالي، وظهور التأثير الكامل لخفض البدلات وتجميد العلاوات، والمساعي الجادة لترشيد الانفاق، فهذا سيؤدي في النهاية إلى خفض عجز الموازنة إلى 151 مليار ريال (40 مليار دولار) في عام 2017.

الاستثمار كابيتال

قال مازن السديري، رئيس الأبحاث في شركة «الاستثمار كابيتال»، انهم يتوقعون عجزاً في ميزانية السعودية بنحو 190 مليار ريال (51 مليار دولار)، بناء على توقعاتهم بمصروفات تبلغ 525 مليار ريال (140 مليار دولار)، مقابل إيرادات بـ335 مليار ريال (89 مليار دولار) خلال 2016.

وأضاف في اتصال هاتفي انهم بنوا توقعاتهم على أساس سعر نفط 50 دولاراً للبرميل خلال عام 2016.

وتوقع أن تكون النفقات الفعلية في 2016 أقل من عام 2015 الذى شهد راتب شهرين لموظفي الدولة وارتفاع كبير في الإنفاق العسكري.

وكانت ميزانية السعودية لعام 2015، قد سجلت إيرادات بقيمة 608 مليار ريال (162 مليار دولار)، مقابل نفقات بـ975 مليار ريال (260 مليار دولار)، بعجز قيمته 367 مليار ريال (97.9 مليار دولار).

البنك الأهلي

وتوقع البنك الأهلي التجاري تسجيل ميزانية السعودية عجزاً قيمته 79 مليار دولار، نتيجة إيرادات بـ159 مليار دولار، مقابل نفقات بـ238 مليار دولار.

وأشار البنك في أحدث تقاريره عن الاقتصاد السعودي، أن سعر 69.2 دولار لبرميل النفط يمثل نقطة التعادل للسعودية مما يعني عدم وجود عجز أو فائض، وذلك انخفاضاً من 79.2 دولار في العام 2015.

شركة هيرميس

من جهتها توقعت شركة «هيرميس» تسجيل ميزانية السعودية عجزاً قيمته 74 مليار دولار، نتيجة إيرادات بـ143 مليار دولار، مقابل نفقات بـ217 مليار دولار، بحسب بيانات حصلت عليها «الأناضول» من الشركة.

وقدر فهد بن جمعة، الخبير النفطي السعودي ونائب رئيس اللجنة الاقتصادية في مجلس الشورى، صادرات السعودية النفطية خلال الشهور العشرة الأولى من العام الجاري بـ2.36 مليار برميل قيمتها 360 مليار ريال (96 مليار دولار)، بانخفاض نسبته 22% عن نفس الفترة المماثله من العام الماضي.

وقال في اتصال هاتفي ان الاستهلاك المحلي من النفط الخام بلغ 816 مليون برميل، أو ما نسبته 34 في المئة من إجمالي الإنتاج خلال عشرة شهور من 2016.

وبلغ متوسط الانتاج اليومي للسعودية العام الماضي 10.2 مليون برميل، فيما بلغت صادراتها نحو 7.2 مليون برميل يوميا والباقي يستهلك محليا أو يذهب للصناعات البتروكيميائية.

وتوقع بن جمعة أن تتجه سوق النفط نحو التوازن ولكن ببطء، وقال «فما زال السوق يعاني من ارتفاع فائض المعروض وتباطؤ نمو الطلب الذي لن يتجاوز 1.2 مليون برميل يوميا هذا العام والعام المقبل»، حسب وكالة الطاقة الدولية. وضمن إجراءات الحكومة لمواجهة تراجع أسعار النفط والعجز المتوقع في ميزانيتها، رفعت أسعار البنزين والديزل والكهرباء والمياه بنسب متفاوتة.

كما خفضت الحكومة السعودية في سبتمبر/أيلول الماضي من مزايا موظفي الدولة عبر إلغاء بعض العلاوات والبدلات والمكافآت، وخفض رواتب الوزراء بنسبة 20 في المئة، إضافة لخفض مكافآت أعضاء مجلس الشورى بنسبة 15 في المئة.

وأعلنت السعودية في 25 إبريل/نيسان الماضي عن رؤية اقتصادية لعام 2030، تهدف إلى خفض اعتمادها على النفط الذي يشكل المصدر الرئيس للدخل، وزيادة زيادة الإيرادات غير النفطية من 163 مليار ريال (43.5 مليار دولار) إلى نحو تريليون ريال سنوياً (267 مليار دولار).

ولزيادة الإيرادات غير النفطية، طبقت السعودية رسوما على الأراضي البيضاء (الفضاء غير المطورة) بنسبة 2.5 في المئة سنوياً، وبدأ تطبيق اللائحة اعتباراً من منتصف يونيو/حزيران الماضي.

وتقترب دول الخليج، وبينها السعودية، من إقرار ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5 في المئة على سلع إستهلاكية وخدمات إعتبارا من 2018.

وستكون تلك الضريبة هي الأولى من نوعها في الدول الخليجية الست المنتجة للنفط، والتي تتمتع عادة بإعفاءات ضريبية اجتذبت عمالة أجنبية كبيرة.

(الدولار الأمريكي يساوي 3.75 ريال سعودي).