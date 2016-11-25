﻿السعودية لن تحضر محادثات مع منتجي النفط المستقلين في فيينا الإثنين المقبل

دبي – رويترز: قالت مصادر في «أوبك» أمس الجمعة ان السعودية، أكبر مصدر للنفط في المنظمة، قالت أنها لن تحضر محادثات مزمعة في فيينا يوم الاثنين مع منتجي النفط غير الأعضاء في المنظمة.

ومن المقرر أن يناقش الاجتماع مساهمة المنتجين غير الأعضاء في منظمة البلدان المصدرة للبترول في اتفاق للحد من الإنتاج. ويجتمع وزراء نفط دول «أوبك» يوم الأربعاء لوضع اللمسات الأخيرة على الاتفاق.

وقال مصدر المنظمة «هناك خطاب رسمي من (السعودية) يقول إنها لن تحضر الاجتماع لأن الوزراء يجب أن يتفقوا على الخفض ثم يقدموا الاتفاق إلى الدول غير الأعضاء في أوبك». وأضاف «هذا سيكون أكثر فعالية.»

وتسعى «أوبك» إلى وضع اللمسات النهائية على اتفاق جرى التوصل إليه في سبتمبر/أيلول سيخفض إنتاج النفط إلى ما بين 32.5 و33 مليون برميل يوميا.

ويهدف الاتفاق للقضاء على تخمة المعروض ودفع أسعار النفط للارتفاع. وأسعار النفط التي تزيد حاليا بقليل عن 48 دولارا للبرميل دون نصف مستويات الأسعار المسجلة في منتصف 2014.

وترغب المنظمة أيضا في أن يقوم المنتجون غير الأعضاء مثل روسيا بخفض الإنتاج.

ورغم الجهود الدبلوماسية المكثفة منذ سبتمبر، لايزال اتفاق «أوبك يواجه انتكاسات، من دعوة العراق إلى إعفائه من الاتفاق، ومن قبل إيران التي ترغب في زيادة الإمدادات لأن إنتاجها تضرر بسبب العقوبات.

وحقق اجتماع للمنظمة على مستوى الخبراء هذا الأسبوع بعض التقدم في كيفية تطبيق الخفض، لكن إيران والعراق قدمتا شروطا للمشاركة وفقا لمصادر.

وقال مصدر خليجي على دراية بسياسة السعودية النفطية أمس «علينا أن نحل مشاكلنا كأوبك أولا. لم نتوصل إلى اتفاق داخل أوبك.»

وأضاف «قبل أن نجتمع مع (المنتجين) غير الأعضاء في أوبك ونطلب منهم المشاركة في أي إجراء علينا أن نتوصل إلى اتفاق يتمتع بالمصداقية وبأرقام واضحة ونظام تصدقه السوق.»

من جانبه قال وزير الطاقة الجزائري، نور الدين بوطرفة، أمس ان لجنة الخبراء المكلفة بتوزيع الحصص «أوبك» اعتمدت اقتراحا جزائريا حول آلية تطبيق الاتفاق الذي سبق التوصل اليه في الجزائر، أواخر سبتمبر الماضي، لعرضه أمام اجتماع فيينا القادم.

وفي حوار مع وكالة الأنباء الجزائرية لم يكشف بوطرفة مضمون هذا المقترح، لكنه قال «تبنت لجنة خبراء أوبك مقترح الجزائر وقررت عرضه في الاجتماع الوزاري للمنظمة المزمع عقده في 30 نوفمبر». وتابع «وضعت الجزائر على الطاولة اقتراحا نعتقد أنه جيد ومتوازن ويأخذ بعين الاعتبار انشغالات كل الأطراف».

وقال الوزير الجزائري»نحن متفاؤلون باتخاذ مقترح الجزائر كقاعدة عمل جيدة للوصول إلى اتفاق نهائي».

ويزور وزير الطاقة الجزائري اليوم السبت العاصمة الإيرانية طهران، في إطار مشاوراته لإنجاح اجتماع فيينا.