﻿مباراة السعودية والعراق في تصفيات المونديال تقام في الرياض

الرياض – الأناضول: أصدرت محكمة التحكيم الرياضي الدولية (كاس)، قراراً يقضي بإقامة مباراة المنتخب السعودي أمام نظيره العراقي في التصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال 2018، في العاصمة الرياض. وبذلك نقضت المحكمة قرارا سبق وأن اتخذه الفيفا، والقاضي بإقامة المباراة في أرض محايدة. من جهته، أكد أحمد عيد الحربي، رئيس الاتحاد السعودي، أحقية منتخب بلاده باللعب على أرضه، مشيداً بقرار المحكمة الدولية. ورفض المنتخب العراقي اللعب في الرياض أسوة برفض نظيره السعودي خوض مباراة الذهاب على ملعب اختاره الأول في إيران، بسبب سوء الأوضاع السياسية بين الرياض وطهران. وتخوض المنتخبات والأندية العراقية مبارياتها خارج البلاد، بموجب قرار الفيفا يقضي بعدم استضافة العراق لأية مباريات دولية على ملاعبه بسبب سوء الأوضاع الأمنية. ويتصدر المنتخب السعودي ترتيب المجموعة الثانية للتصفيات برصيد 10 نقاط بفارق الأهداف عن اليابان، ثم أستراليا (9 نقاط) بفارق الأهداف عن الإمارات، ثم العراق برصيد 3 نقاط، وأخيرا تايلند بنقطة واحدة.

مهلة للكويت حتى 18ديسمبر للمشاركة في تصفيات أمم آسيا!

كوالالمبور – الأناضول: أوصت لجنة المسابقات بالاتحاد الآسيوي لكرة القدم بضرورة تحديد موقف نهائي حول مشاركة الكويت في تصفيات كأس آسيا 2019 قبل شهر على الأقل من موعد قرعة الدور النهائي والتي تقام في 18 يناير/ كانون الثاني 2017. ووفقا لبيان الاتحاد: «شارك منتخب الكويت في التصفيات الأولية، وتأهل إلى تصفيات كأس آسيا 2019 بعدما حصل على المركز الثالث في المجموعة السابعة، وتقام تصفيات كأس آسيا بنظام مباريات ذهاب وإياب خلال الفترة من 28 مارس/ أذار 2017 حتى 27 مارس للعام التالي». وأضاف: «بعد قرار الفيفا إيقاف الاتحاد الكويتي بتاريخ 16 أكتوبر/ تشرين الأول 2015، ومنعه من المشاركة في أية فعاليات لكرة القدم بسبب التدخل الحكومي في شؤون الكرة، فإن المنتخب الكويتي غير مؤهل حالياً للمشاركة في الدور النهائي من تصفيات كأس آسيا 2019». وأوضح: «بعد الأخذ بعين الاعتبار أن قرعة الدور النهائي من تصفيات كأس آسيا 2019 ستقام بتاريخ 18 يناير 2017، أوصت لجنة المسابقات أنه من الضروري (كما كان الحال في بطولة آسيا لكرة الصالات وبطولة آسيا تحت 16 عاماً 2016) تحديد موقف نهائي حول مشاركة الكويت قبل شهر على الأقل من موعد القرعة». وختم البيان: «بالاعتماد على ما سبق، فقد اتفقت اللجنة على أنه في حالة استمرار إيقاف الكويت حتى 18 ديسمبر/ كانون الأول 2016، فإن المنتخب سيكون غير مؤهل للمشاركة في الدور النهائي من تصفيات كأس آسيا 2019».

فضيحة الاعتداء الجنسي على اللاعبين في إنكلترا تتفاقم!

لندن – د ب أ: قال بول ستيوارت لاعب الوسط السابق في المنتخب الإنكليزي إنه يعتقد أن «المئات» من اللاعبين السابقين ربما تعرضوا لاعتداءات جنسية خلال طفولتهم، مع اعتراف المزيد من الضحايا بتعرضهم لاعتداءات جنسية في سن مبكرة. وقال ستيوارت اللاعب السابق لتوتنهام وليفربول إنه كان يتعرض لهذه الاعتداءات يوميا من مدرب لفريق الشباب، عندما كان عمره 11 عاما. وأشار إلى أن حجم هذه الفضيحة ربما لا يقل عن نظيرتها المتعلقة بجيمي سافيل، الذي وجهت له بعد وفاته المئات من الاتهامات بالاعتداء. وأضاف ستيوارت: «أتمنى ألا يكون هناك العديد مثل سافيل، لكنني أعتقد أن هناك المئات.»

بالوتيلي يغيب عن نيس بسبب الإصابة

باريس – رويترز: قال لوسيان فافري مدرب نيس الفرنسي إن مهاجم فريقه الايطالي ماريو بالوتيلي سيغيب عن التشكيلة في ثلاث مباريات على أقل تقدير بسبب إصابة في ربلة الساق تعرض لها خلال التدريبات في الأسبوع الحالي. وتعرض بالوتيلي للإصابة وغاب عن مباراة فريقه في الدوري الأوروبي والتي انتهت بهزيمته 2-صفر أمام شالكه الألماني وخروجه. وقال المدرب فافري: «سيكون خارج التشكيلة خلال المباريات الثلاث المقبلة في الأيام العشرة القادمة.» وأضاف: «أما بالنسبة للمباريات بعد ذلك فإننا لا نعرف بعد.» وبهذا فإن بالوتيلي سيغيب عن مباراة الأحد في نيس ضد باستيا وعن مباراتي غانغون وتولوز.

التشيلي ميديل يخضع لجراحة ناجحة في الركبة

روما – د ب أ: خضع التشيلي غاري ميديل، لاعب الإنتر الإيطالي، لجراحة ناجحة في الركبة بأحد مستشفيات مدينة برشلونة الأسبانية. وكتب ميديل على «تويتر»: «جميع الأمور سارت بشكل جيد»، عقب خضوعه لجراحة في الغضروف المفصلي لركبته اليمنى. وتعرض ميديل (29 عاما) للإصابة خلال مباراة فريقه مع مضيفه ميلان في مباراة الدربي بالدوري الإيطالي الأحد الماضي، ليضطر على إثرها إلى عدم إكمال اللقاء الذي انتهى بالتعادل 2/2. ومن المتوقع أن يعود ميديل إلى الملاعب خلال شهر تقريبا.