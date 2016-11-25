﻿الاتحاد الدولي للعبة ابتز رياضيين للتستر على نتائج اختبارات المنشطات!

برلين – د ب أ: ذكرت تقارير إخبارية في ألمانيا وفرنسا أمس نقلا عن تحقيقات فرنسية أن ستة رياضيين روس على الأقل ربما دفعوا رشى للاتحاد الدولي لألعاب القوى مقابل التستر على نتائج مثيرة للشبهات لاختبارات الكشف عن المنشطات، من أجل السماح لهم بالمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية التي أقيمت بالعاصمة البريطانية لندن عام 2012 .

وذكرت صحيفة «لوموند» الفرنسية وقناة «إيه آر دي» التليفزيونية الألمانية أن الاتحاد الدولي لألعاب القوى ابتز رياضيين وأجبرهم على دفع مبالغ تتراوح بين 300 ألف يورو و700 ألف يورو من أجل السماح لهم بمواصلة المشاركة بالمنافسات. وأشارت التقارير أيضا إلى أن نحو 23 رياضيا أفلتوا من العقوبة رغم ظهور نتائج مثيرة للشبهات في اختبارات المنشطات، وهو ما يشكل حجما أكبر بكثير لما كان متوقعا للقضية التي فجرتها قناة «إيه أر دي» في كانون الأول/ ديسمبر 2014 عندما ذكرت أن العداءة الروسية ليلي شوبوخوفا دفعت مبلغ مالي للإفلات من العقوبة.

ونشرت «إيه أر دي» رسالة بريد إلكتروني أرسلها فالنتين بالاخنيشيف، الذي كان رئيسا حينذاك للاتحاد الروسي لألعاب القوى وأمينا لصندوق الاتحاد الدولي، إلى مسؤولين في الاتحاد الدولي في تموز/ يوليو 2014، يتحدث فيها عن «مشروع حماية شامل» للتستر على نتائج الاختبارات المثيرة للشبهات. وذكر في الرسالة أن الاتحاد الدولي لألعاب القوى عرض في عام 2011 على روسيا اتفاقية لتفادي العقوبات، واصفا المخطط بأنه «ابتزاز». وذكرت التقارير الصادرة اليوم أنه يبدو أن بالاخنيشيف كان وسيطا في المخطط، لكنه قال إن هذه التقارير لا تتضمن شيئا جديدا، نافيا تورطه في أي مخالفة. وذكرت التقارير أن تلك التفاصيل تم الحصول عليها من تحقيقات فساد تجريها سلطات فرنسية مع لامين دياك الرئيس السابق للاتحاد الدولي لألعاب القوى ونجله بابا موساتا دياك وأحد المحامين. وتعرض الاتحاد الروسي لألعاب القوى للإيقاف من قبل الاتحاد الدولي بسبب قضية المنشطات في العام الماضي، وحرم رياضييه من المشاركة في منافسات ألعاب القوى بأولمبياد ريو دي جانيرو 2016 باستثناء لاعبة الوثب الطويل داريا كليشينا المقيمة في الولايات المتحدة.