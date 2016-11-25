﻿العين الإماراتي و جيونبوك الكوري في صراع على النجمة الثانية

أبوظبي – الأناضول: يُسدل الستار اليوم على دوري أبطال آسيا، عندما يحتضن ملعب «هزاع بن زايد» مباراة العين الإماراتي مع ضيفه جيونبوك الكوري الجنوبي في إياب الدور النهائي.

ويضع لاعبو الفريقين صوب أعينهم التتويج باللقب القاري للمرة الثانية في تاريخهما، والتأهل لكأس العالم للأندية التي ستقام نهاية ديسمبر/ كانون الأول المقبل في اليابان. وسيخوض العين المواجهة متسلحا بعاملي الأرض والجمهور، بمعنويات مرتفعة بعد المستوى المتميز الذي ظهر عليه في الذهاب السبت الفائت، ويعتمد بشكل كبير على عمر عبدالرحمن الشهير بـ»عموري»، الذي يعد أحد الأوراق الرابحة في الفريق، والمرشح لجائزة أفضل لاعب آسيوي العام الجاري. وانتهى لقاء الذهاب بتغلب جيونبوك 2/1، لذلك يكفي العين الفوز بهدف نظيف أو بفارق هدفين، بينما يُتوّج الفريق الكوري الجنوبي باللقب في حال فوزه أو تعادله بأي نتيجة أو خسارته بفارق هدف على يكون أكثر من 2-1. ويشهد العين مرحلة مميزة السنوات الأخيرة، حيث توّج بلقب الدوري المحلي 3 مرات في المواسم الأربعة الماضية، وبلغ نصف نهائي 2014، وفي العام الماضي خرج من دور الـ16. وعلى الجانب الآخر، يسعى جيونبوك للخروج من لقاء الإياب بأقل الخسائر بعدما حسم الذهاب لصالحه، ومحاولة العودة من الإمارات بالكأس القارية. كما يحاول التتويج باللقب القاري للمرة الثانية في تاريخه، بعد فوزه عام 2006. ويعتمد مدربه تشوي كانغ هيي على العديد من الأوراق الهجومية الرابحة، في مقدمتهم البرازيلي ريكاردو لوبيز وسانغ هيوب لي وكو مو يول.

ويرى الخبراء الرياضيين الإماراتيين أن الأمور تصب في مصلحة العين الذي سيخوض اللقاء وسط مؤازرة جماهيرية لا حدود لها. وقال النجم الإماراتي السابق سليم عبدالرحمن إن «العين بإمكانه عبور موقعة الإياب والتتويج باللقب القاري للمرة الثانية في تاريخه». وأضاف أن «اللاعبين يستحقون المساندة في أهم مباراة لهم، فقد اجتهدوا لفترات طويلة للوصول إلى هذه المرحلة وتحقيق هدفهم حتى الوصول للمباراة النهائية». وأكد «بنفس الروح والعزيمة التي خاض بها مباراة الذهاب ومساندة الجماهير القوية التي ستكون لها الكلمة العليا، سينهي العين المباراة لصالحه». وحول العوامل التي من الممكن أن ترجح كفة الفريق الإماراتي للفوز، قال عبدالرحمن: «هناك عوامل عدة في مقدمتها التوفيق المصحوب بدعوات الجميع من محبي العين، والمردود من اللاعبين على أرضية الملعب ورغبتهم القوية في النصر». وأضاف أن «من ضمن العوامل استغلال أية فرصة وترجمتها إلى أهداف، بجانب التعامل مع ظروف المباراة بصورة مثالية». من جانبه، أكد علي معالي الناقد الرياضي، أن فرص العين في التتويج تصل إلى 80% خاصة وأن هدفا واحدا فقط يكفيه للفوز باللقب. وقال: «كل المؤشرات تصب في مصلحة العين لعدة عوامل، منها عاملا الأرض والجمهور، حيث سيكون استاد هزاع بن زايد بمدينة العين ممتلئا بعد نفاد جميع التذاكر، البالغ عددها 25 ألف تذكرة». وأضاف أن «هناك مقومات في أرض الملعب منهم عموري المرشح للقب أفضل لاعب في آسيا، ومعه البرازيليان كايو ودوغلاس والكولومبي اسبريا والكوري ليم يونغ». وأضاف: «بجانب المحترفين هناك مجموعة من اللاعبين المحليين المتميزين أمثال الحارس خالد عيسى، وقلبا دفاع المنتخب مهند العنزي، وإسماعيل أحمد ومعهما الدوليان في الوسط عامر عبدالرحمن ومحمد عبدالرحمن وأسماء بارزة في دكة الاحتياط منها دياكيه».