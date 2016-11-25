﻿الدوري الأوروبي: انتر ميلان يودع المسابقة وروني يقود صحوة مانشستر يونايتد

لندن – رويترز: تعرض الموسم الكارثي لانتر ميلان لضربة جديدة بعدما فشل الفريق الايطالي في الحفاظ على تقدمه بهدفين أمام مضيفه هابوعيل بئر السبع ليخسر 3-2 ويودع الدوري الأوروبي مبكرا. وبعد خروج أحد عمالقة الكرة الأوروبية من المشهد استعرض آخر عضلاته بفضل وين روني المتألق والذي بات كبير هدافي مانشستر يونايتد في البطولات الأوروبية عبر العصور بعدما قاد الفريق لانتصار كبير على فينورد 4-صفر.

وبدا لفترة أن العملاق الإيطالي المتعثر الانتر، الذي بدأ مباراته ضمن المجموعة 11 وهو بحاجة للفوز للحفاظ على آماله، حصل على مهلة لالتقاط الأنفاس بفضل هدفين في الشوط الأول عبر ماورو إيكاردي ومارسيلو بروزوفيتش. لكن الحال تغير في الشوط الثاني إذ تعادل بئر السبع، الذي فاز على الانتر في «سان سيرو» في المباراة الافتتاحية بالمجموعة، بضربة رأس من البرازيلي لوسيو مارانيوفي في الدقيقة 58 قبل أن يتسبب سمير هاندانوفيتش حارس الانتر في ركلة جزاء ليحصل على الإنذار الثاني ويتم طرده. ونفذ انطوني نواكايمي ركلة الجزاء بنجاح. واستغل بئر السبع النقص العددي وضغط من أجل الفوز الذي منحه له بن ساهار في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع والتي شكلت اخر دقيقة في اللقاء. وتركت هذه الخسارة الانتر في المركز الأخير في المجموعة بثلاث نقاط، بينما أنعش بئر السبع آماله بعدما رفع رصيده لسبع نقاط في المركز الثالث متساويا مع ساوثهامبتون الانكليزي الذي أهدر فرصة التأهل في الجولة قبل الأخيرة بالخسارة على ملعب سبارتا براع 1-صفر الذي سجل له المدافع كوستا ناموينيسو من زيمبابوي عقب مرور 11 دقيقة. وهذه المرة الأولى خلال ما يقرب من 33 عاما التي يفوز فيها فريق تشيكي على منافس انكليزي. وستحسم المباراة المقبلة بين ساوثهامبتون وبئر السبع المتأهل الثاني عن المجموعة خلف براغ المتصدر برصيد 12 نقطة.

وعلى النقيض مثلت مباراة يونايتد أمسية لا تنسى لوين روني قائد منتخب انكلترا بعدما سجل هدف السبق على ملعب «أولد ترافورد» ليحطم الرقم القياسي لأكبر عدد من الأهداف التي يسجلها لاعب مع يونايتد على صعيد المنافسات الأوروبية. وتجاوز روني عدد الأهداف التي سجلها الهولندي رود فان نيستلروي مع الفريق والتي بلغت 38 هدفا بعدما سجل هدفه الـ39. ومر روني، الذي وضع فريقه في موقف جيد سيمكنه من العبور لدور الـ32 عن المجموعة الأولى، بفترة سيئة إذ اعتذر عن صور التقطت له خلال حفل زفاف خلال وجوده في مهمة مع منتخب بلاده قبل ان يشتكي من انه تعرض لمعاملة «مهينة» من وسائل الإعلام. وأعلنها روني (31 عاما) قوية بقوله انه «لم ينته بعد»، وكان عند كلمته بعدما وضع يونايتد في المقدمة في الشوط الأول قبل ان يرسل تمريرة بارعة لزميله خوان ماتا الذي سجل الهدف الثاني عقب الاستراحة. وأسكن براد جونز حارس فينورد تمريرة عرضية من زلاتان ابراهيموفيتش بالخطأ في شباكه قبل ان يكمل جيسي لينغارد الرباعية ليتفوق يونايتد على منافسه الهولندي محتلا المركز الثاني بالمجموعة. ويعني هذا ان يونايتد بات بحاجة لنقطة واحدة فقط أمام زوريا لوهانسك الأوكراني للعبور للدور التالي. وبسؤاله عما إذا كان الانجاز الذي حققه يحمل مذاقا خاصا بسبب الأحداث الأخيرة التي مرت به، قال روني: «كل هذا من نسج خيال بعض الأشخاص مثلكم يوجهون أسئلة مثل تلك. وسائل الإعلام تقوم بتضخيم الأحداث من لا شيء. اعتقد انه من العار ان يتم الحديث معي عن هذا الأمر الآن عقب هذا الانتصار الكبير.» وقبلها مارس فناربخشة التركي الضغط على يونايتد بفوزه 2-صفر على زوريا ليتصدر المجموعة بعشر نقاط من خمس مباريات. وأحرز ميروسلاف ستوخ وسيمون كيير هدفي فناربخشة في غضون ثماني دقائق من الشوط الثاني من اللقاء الذي أقيم في اسطنبول.

وما زالت آمال قرة باغ في أن يصبح أول فريق من أذربيجان يتجاوز دور المجموعات في المسابقة الأوروبية باقية رغم خسارته 3-صفر على أرض سلوفان ليبريتش التشيكي. وحقق باوك اليوناني فوزا مثيرا 3-2 على فيورنتينا بفضل هدف غاري رودريغز في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع بعدما حول الفريق الإيطالي تأخره بهدفين للتعادل 2-2. لكن قبل حسمه للتأهل لدور 32 بثوان سكن الهدف الثالث شباك فيورنتينا لتبقى كافة الاحتمالات قائمة قبل الجولة الأخيرة. ويتصدر الفريق الإيطالي المجموعة العاشرة بعشر نقاط قبل أن يلعب على أرض قرة باغ، الثاني بسبع نقاط، في الجولة الأخيرة. ويملك باوك سبع نقاط وسيستضيف ليبريتش متذيل ترتيب المجموعة في الجولة المقبلة.