﻿كأس القارات 2017: أنظار العالم تتجه صوب روسيا انتظارا لسحب القرعة

كازان (روسيا) – د ب أ: على قدم وساق، تضع روسيا اللمسات الأخيرة في استعداداتها لإقامة حفل سحب قرعة كأس القارات 2017 اليوم في أكاديمية كازان للتنس بمدينة كازان الروسية، حيث يعد الحفل مقياسا مهما لتقييم استعدادات روسيا لاحتضان كأس العالم 2018 .

وتقام كأس القارات في العام السابق للمونديال بمشاركة أبطال القارات الست إلى جانب المنتخب المتوج بلقب كأس العالم السابقة والمنتخب المستضيف للبطولة. وبالتالي تشمل القرعة المنتخب الألماني بطل كأس العالم 2014 والمنتخب الروسي صاحب الضيافة، ومنتخبات تشيلي (بطل كوبا أمريكا 2015) والبرتغال (بطل يورو 2016) والمكسيك (بطل الكأس الذهبية لمنتخبات الكونكاكاف 2015) وأستراليا (بطل كأس آسيا 2015) ونيوزيلندا (بطل كأس أوقيانوسيا 2016) إلى جانب بطل أفريقيا الذي سيتحدد في شباط/ فبراير المقبل من خلال كأس الأمم الأفريقية المقررة في الغابون.

وستحسم القرعة تقسيم المنتخبات الثمانية على مجموعتين تضم كل منهما أربعة منتخبات، على أن تقام منافسات البطولة في الفترة بين 17 حزيران/ يونيو والثامن من تموز/ يوليو 2017 في أربع مدن روسية هي سان بيترسبرغ، التي تحتضن المباراة الافتتاحية بمشاركة المنتخب الروسي، وكازان وموسكو وسوتشي. ويشرف على مراسم القرعة زفونيمير بوبان نائب أمين عام الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) وكولن سميث كبير مسؤولي البطولات والفعاليات بالاتحاد ويعاونهما سيرغي سيماك النجم الذي اعتلى منصة التتويج بلقب الدوري الروسي الممتاز خمس مرات ونجمة القفز بالزانة الروسية ايلينا ايسنباييفا الفائزة بذهبيتين أولمبيتين. وأجرت اللجنة المنظمة اجتماعا بأكاديمية كازان الخميس صادقت خلاله على إجراءات مراسم القرعة كما صادقت على نظام البطولة. كذلك كشف الفيفا عن ملامح إجراءات القرعة حيث سيضم الوعاء الأول المنتخب الروسي صاحب الأرض إلى جانب منتخبات ألمانيا وتشيلي والبرتغال الأفضل ترتيبا في أحدث نسخة من تصنيف الفيفا لمنتخبات كرة القدم والتي صدرت الخميس. بينما يضم الوعاء الثاني المكسيك وأستراليا ونيوزيلندا وبطل أفريقيا، وسيتحدد ترتيب المنتخبات في المجموعتين حسب سحب الكرات من وعاء كل مجموعة. وسيقع منتخب روسيا على رأس المجموعة الأولى وينضم له فريق واحد من الوعاء الأول وفريقين من الوعاء الثاني، كما تضم المجموعة الثانية منتخبين من الوعاء الأول ومثلهما من الوعاء الثاني. وبخلاف النسخة الماضية من كأس القارات التي أقيمت بالبرازيل عام 2013، لن يتم وضع حامل لقب كأس العالم على رأس المجموعة الثانية ما يعني أن المنتخب الألماني قد يقع في أي من المجموعتين. ويتوقع مناقشة العديد من النواحي المتعلقة بالمونديال على هامش قرعة كأس القارات، حيث أعلن وزير الرياضة ورئيس الاتحاد الروسي لكرة القدم فيتالي موتكو أنه سيدخل في مناقشة مع السويسري جاني إنفانتينو رئيس الفيفا بشأن ترويج الاتحاد الدولي لمونديال 2018 . وقال موتكو: «حان الوقت ليكثف الفيفا نشاطه في الترويج لكأس العالم… يفترض على الفيفا استغلال نجوم كرة القدم الدوليين بشكل أكبر في الترويج، وذلك على سبيل المثال من خلال إظهار لقطات ترويجية لكأس العالم المقبلة خلال الاستراحات بين الشوطين في مباريات التصفيات.» وأضاف موتكو: «نتوقع عدة أسئلة من جانبه (إنفانتينو) بشأن سير استعداداتنا لاحتضان كأس العالم. ولكننا أيضا لدينا أسئلة له.»