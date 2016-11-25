﻿الدوري الإيطالي: المنافسات تتواصل مع غياب العديد من ضحايا الإصابات

روما – د ب أ: قبل انطلاق منافسات المرحلة الرابعة عشرة للدوري الايطالي اليوم، يبدو غياب المهاجمين من أبرز ملامح المنافسات في الوقت الحالي وقد انضم جنوى وميلان إلى قائمة الفرق التي تفتقد أبرز هدافيها منذ أسابيع.

فقد تعرض ليوناردو بافيلوتي لاعب جنوى لإصابة في الركبة مطلع هذا الأسبوع ليغيب عن مباراة فريقه المقررة غدا الأحد أمام ضيفه يوفنتوس المتصدر والذي يعاني هو الآخر من مشكلة في خط الهجوم. وكان بافيلوتي أبرز اللاعبين الإيطاليين في قائمة هدافي الدوري الموسم الماضي برصيد 14 هدفا، وسيغيب عن الملاعب لنحو شهر بسبب إصابته في الركبة. كذلك يفتقد جنوى جهود لاعب الوسط ميغيل فيلوسو في مواجهة يوفنتوس للإيقاف، كما ستكون المباراة هي الأولى من ثلاث مباريات لن يشارك فيها المدافع لوكاس أوربان بسبب الإيقاف. وأظهر ماتيا بيرين حارس مرمى جنوى ثقة قبل المباراة أمام يوفنتوس حامل اللقب والمنتشي بالفوز على أشبيلية الأسباني 3/1 يوم الثلاثاء الماضي والتأهل لدور الستة عشر بدوري أبطال أوروبا. وقال بيرين: «مواجهة يوفنتوس ليست سهلة بالنسبة لأي فريق، بالنظر إلى نتائجه طوال الأعوام الأخيرة والنجوم المتواجدين في صفوفه. بالطبع لا نعتقد أن الفوز محسوم بالنسبة لنا، ولكننا في الوقت نفسه لا نعتبره مستحيلا.» ويحتل يوفنتوس، المتوج بلقب الدوري الإيطالي في المواسم الخمسة الماضية، الصدارة برصيد 33 نقطة وبفارق سبع نقاط أمام روما وميلان. ويفتقد يوفنتوس جهود المهاجم الأرجنتيني باولو ديبالا منذ أكثر من شهر كما يتوقع بشكل كبير غياب مواطنه النجم غونزالو هيغواين عن مباراة جنوى لعدم اكتمال لياقته. ويغيب أيضا المدافع البارز أندريا بارزالي حتى نهاية العام بسبب إصابته بخلع في الكتف كما يغيب بديله مهدي بنعطية، بينما لم يشارك الكرواتي ماركو بياكا الوافد الجديد لصفوف الفريق سوى في خمس مباريات قبل أن يتعرض لإصابة خلال تواجده مع منتخب بلاده. ويعد الإصرار أبرز أسلحة يوفنتوس، وهو ما أكده كلاوديو ماركيزيو الذي سجل للفريق من ركلة جزاء في شباك أشبيلية ويبدو قريبا من العودة لأفضل مستوياته بعد التعافي من عملية جراحية في الركبة خضع لها خلال نيسان/ أبريل الماضي. وقال لاعب الوسط ماركيزيو: «لا يزال أمامنا مباراة أخرى في دور المجموعات بدوري الأبطال وبعدها سنكون بحاجة إلى التركيز على الدوري الإيطالي. رغم أن الفرق المنافسة بالدوري تتعرض لكبوات، فلا يفترض بنا أن نغيب عن مستوانا.» وفي ميلان، يغيب الكولومبي كارلوس باكا، الذي سجل 18 هدفا خلال الموسم الماضي وستة أهداف حتى الآن هذا الموسم، بسبب إصابة عضلية تعرض لها خلال مباراة الدربي التي انتهت بالتعادل 2/2 يوم الأحد الماضي مع إنتر ميلان الذي يفتقد جهود لاعب وسطه التشيلي غاري ميدل بسبب إصابته بتمزق غضروفي. ويحل ميلان ضيفا على إمبولي، في مباراة يفتقد خلالها ميلان أيضا جهود أليسيو رومانيولي وريكاردو مونتوليفو وأندريا بيرتولاتشي. كذلك يغيب مهاجمون أساسيون منذ أسابيع عن صفوف ساسولو ونابولي اللذين يلتقيان مساء الاثنين قبل أن تختتم منافسات المرحلة في اليوم ذاته بمباراة إنتر ميلان وفيورنتينا. ويغيب دومينيكو بيراردي عن ساسولو بسبب مشكلات في الركبة يعاني منها منذ أواخر آب/ أغسطس كما تعرض أركاديوز ميليك لاعب نابولي لإصابة خطيرة في الركبة في أوائل تشرين الأول/ أكتوبر الماضي مع المنتخب البولندي، بعد أن سجل لنابولي أربعة أهداف في الدوري الإيطالي وثلاثة في دوري الأبطال. لكن بعض المهاجمين جاهزون للمشاركة، حيث يقود أندريا بيلوتي هجوم تورينو وسجل هدفي الفوز 2/صفر للفريق في شباك كروتوني مطلع الأسبوع ليرفع رصيده إلى عشرة أهداف متساويا مع إدين دجيكو لاعب روما وماورو إيكاردي لاعب الإنتر. ويستضيف تورينو كييفو في افتتاح منافسات المرحلة اليوم بينما يفتتح لاتسيو الرابع، مباريات الأحد بلقاء باليرمو، ثم لقاء روما مع بيسكارا وبولونيا مع أتلانتا وكالياري مع أودينيزي وكروتوني مع سامبدوريا.