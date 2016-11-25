﻿الدوري الألماني: البايرن يسعى الى تجاوز إخفاقاته… ودورتموند لمواصلة الصحوة

برلين – الأناضول: يستضيف بايرن ميونيخ اليوم نظيره باير ليفركوزن على ملعبه ووسط جمهوره في مباراة يسعى من خلالها لعبور سلسلة الهزائم التي تعرض لها مؤخرا محليا وقاريا.

وتلقى الفريق البافاري تحت قيادة مدربه الإيطالي كارلو أنشيلوتي، ضربتين قاسيتين على التوالي، الأولى كانت من بوروسيا دورتموند في كلاسيكو الكرة الألمانية، والثانية من روستوف الروسي بدوري الأبطال في أكبر مفاجآت النسخة الحالية للبطولة. وهذه المرة الأولى منذ 2004 التي يخسر فيها البافاري مباراتين على التوالي في النصف الأول من الموسم، الأمر الذي يضع أنشيلوتي ورفاقه تحت ضغط كبير لعبور تلك الكبوة. ويملك البايرن في رصيده حاليا 24 نقطة في المركز الثاني، في الوقت الذي يملك فيه ليفركوزن 16 نقطة يحتل بها المركز التاسع. ويحل بوروسيا دورتموند الثالث برصيد 21 نقطة، ضيفا على آينتراخت فرانكفورت، سابع الترتيب بفارق 3 نقاط عن الأول. ويحاول دورتموند مواصلة الصحوة بعد نجاحه في عبور عقبة الفريق البافاري في الكلاسيكو المحلي، ثم الفوز الكبير على ليغيا وارسو في دوري الأبطال 8-4. ولم يتغلب دورتموند على اينتراخت على ملعب الأخير منذ 2013. ويلعب كولن مع ضيفه أوغسبورغ، وهوفنهايم مع بوروسيا مونشنغلادباخ، وهامبورغ مع فيردر بريمن، وإنغولشتات مع فولفسبورغ، وشالكه مع دارمشتات، وهيرتا برلين مع ماينز.