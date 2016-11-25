﻿انيستا يستعد للعودة قبل قمة اسبانيا

برشلونة – رويترز: أعلن برشلونة عودة قائده أندريس انيستا للتدريبات بعد غياب استمر نحو شهر بسبب إصابة في الركبة. وتعرض لاعب منتخب اسبانيا لإصابة في أربطة الركبة خلال فوز فريقه 3-2 على بلنسية في الدوري المحلي في 22 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي. وكان من المتوقع غياب انيستا لفترة تصل لثمانية أسابيع ولكن لاعب الوسط البالغ 32 عاما انضم للتدريبات الجماعية قبل مواجهة ريال سوسيداد غدا في الدوري. وغاب لاعب الوسط التركي اردا توران عن التدريبات بسبب معاناته من ارتفاع في درجة الحرارة بينما لم يشارك الظهير الأيمن أليكس فيدال لأسباب شخصية.