﻿الدوري الانكليزي: تشلسي المتصدر في مواجهة توتنهام الجريح ضمن أبرز منافسات المرحلة الـ13

لندن – د ب أ: عندما تنطلق منافسات المرحلة الثالثة عشرة من الدوري الإنكليزي، يواجه تشلسي المتصدر اختبارا صعبا في طريقه نحو تحقيق هدف التتويج، حيث يلتقي توتنهام الذي يتطلع إلى استعادة توازنه بعد الهزيمة أمام مضيفه موناكو 1/2 مساء الثلاثاء الماضي بدوري أبطال أوروبا والتي أنهت مشواره من دور المجموعات.

ويتطلع توتنهام إلى مواصلة انطلاقته في الدوري الممتاز، حيث لم يتلق حتى الآن أي هزيمة طوال 12 مباراة، ويتأخر في المركز الخامس بفارق أربع نقاط فقط عن المتصدر تشلسي الذي يعتلي القمة، بعدما أنهى الموسم الماضي في المركز العاشر بالدوري ليغيب عن المنافسات الأوروبية. ورغم تفوق تشلسي، يدرك الفريق أنه سيواجه منافسة شرسة من جاره اللندني اليوم على ملعب «ستامفورد بريدج». وقال غاري كاهيل مدافع تشلسي: «نحن سعداء بالعمل الذي نقدمه، لكن الدوري لم يحسم بعد… لا تزال أمامنا منافسات كبيرة، نحن لم نصل حتى إلى فترة الكريسماس (منتصف الموسم)، لذلك علينا المضي قدما بخطي ثابتة، ويجب أن نحاول الاستمرار بالمستويات التي ظهرنا عليها في الأسابيع الأخيرة. نتمتع بوضع جيد وعلينا أن نحافظ عليه.» وأضاف: «نلعب بشكل جيد، نعمل بجدية ونحقق النتائج الإيجابية التي تشكل الشيء الأكثر أهمية.» وحصد تشلسي الذي يدربه الإيطالي أنطونيو كونتي 18 نقطة بستة انتصارات متتالية، حققها بعد تلقي هزيمتين متتاليتين أمام ليفربول وأرسنال، ليحتل الصدارة برصيد 28 نقطة وبفارق نقطة واحدة أمام ليفربول ومانشستر سيتي وثلاث نقاط أمام أرسنال. أما توتنهام، فتغلب على وستهام مطلع هذا الأسبوع بعد سلسلة من أربعة تعادلات متتالية، وقال المدرب ماوريسيو بوشيتينو إن فريقه بحاجة إلى استعراض قدراته التنافسية خلال 90 دقيقة أمام تشلسي، وقال: «نحن بحاجة إلى أن نكون مستعدين، وأن نكون أقوياء، كما نحتاج إلى إظهار شخصيتنا وقدراتنا التنافسية.»

ويترقب ليفربول ومانشستر سيتي على أمل تعرض تشلسي لأي كبوة لانتزاع الصدارة، ويستضيف ليفربول سندرلاند التاسع عشر قبل الأخير بينما يحل السيتي ضيفا على بيرنلي في افتتاح منافسات المرحلة اليوم. ويتطلع ليفربول، الذي سجل أعلى عدد من الأهداف بين فرق الدوري هذا الموسم، حيث أحرز 30 هدفا حتى الآن، إلى مصالحة جماهيره بعد تعادله السلبي مع مضيفه ساوثهامبتون السبت الماضي. وقال جوردان هندرسون، قائد ليفربول: «أعتقد أنه بعد الطريقة التي بدأنا بها الموسم، ستواجهنا الفرق بالاسلوب الدفاعي، كما سيحاول أي منافس أن يؤثر على إيقاعنا قدر المستطاع.» وأضاف: «لكن هذا جزء لا يتجزأ من كرة القدم، الفرق سترى أن هذه هي الطريقة المثالية للخروج من المباراة أمامنا بنقطة وربما بالنقاط الثلاث. يجب أن نكون مستعدين لمواجهة مثل هذا السيناريو، وتكون لدينا الحلول للتغلب عليه لتحقيق الفوز.» أما السيتي، فسيخوض مباراته أمام بيرنلي بثقة عالية بعدما حسم تأهله إلى دور الستة عشر بدوري أبطال أوروبا بالتعادل مع بوروسيا مونشغلادباخ 1/1، وسيسعى جاهدا لحصد النقاط الثلاث بعدما مني بثلاثة تعادلات خلال آخر خمس مباريات. وقال المدرب جوسيب غوارديولا: «التأهل في دوري الأبطال حسم وسننتظر حتى شباط/ فبراير المقبل، لذلك يمكننا الآن التركيز على بطولة واحدة وهي الدوري الممتاز.» ويتوقع أن يشارك يايا توريه، الذي سجل عودة قوية بعد فترة استبعاد وسجل ثنائية للفريق مطلع هذا الأسبوع، ضمن التشكيل الأساسي بينما يغيب القائد فينسنت كومباني بسبب الإصابة. وتشهد مباريات اليوم أيضا، لقاء ليستر حامل اللقب مع ميدلزبره، وهال مع وست بروميتش ألبيون، وسوانزي مع كريستال بالاس، بينما تشهد مباريات الأحد لقاء واتفورد مع ستوك، وأرسنال مع بورنموث، ومانشستر يونايتد مع وستهام، وساوثهامبتون مع إيفرتون.