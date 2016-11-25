﻿ايميه صياح: «ذا فويس كيدز» بوابتي إلى العالم العربي الواسع

بيروت – «القدس العربي»: شاشة «أم تي في» فتحت لها فضاء الصورة والشهرة والأحلام فكانت مذيعة لسنوات محدودة. لاحقاً وفي سنة 2013 كانت إيميه صياح الاكتشاف المشهود به للكاتبة منى طايع. قدمتها بدور البطولة أمام الممثل يوسف الخال في مسلسل «وأشرقت الشمس» الذي لاقى الكثير من الاعجاب والحضور على شاشة «أل بي سي» وبيع للعديد من المحطات العربية. ومن هنا كرّت السبحة ورسخت الفتاة الجميلة والهادئة اسمها في عالم الدراما والسينما والتقديم، بينها تقديم أكثر من برنامج على شاشة «أم بي سي» السعودية. وآخر ظهور لها على الشاشة تمثل بتقديمها حفل انتخاب ملكة جمال لبنان مباشرة على الهواء عبر «أل بي سي» معها كان هذا الحوار:

■ عفويتك كانت ظاهرة خلال تقديم حفل انتخاب ملكة جمال لبنان. ألم يشعرك الحضور الكبير والهواء المباشر بالارتباك؟

□ ليس لي القول بأن الدقائق الأولى كانت في غاية الهدوء. أمام كل عمل جديد لا بد من الاحساس بالـ»وهرة» خاصة مع التقديم المباشر على الهواء. لاحقاً تتم السيطرة على الأنفاس وتأخذ الأمور مجراها الطبيعي، وكذلك التكيف مع كل مستجد بعفوية. الحمد لله سارت الأمور على ما يرام حتى لحظة تتويج الملكة الجديدة.

■ بدأت تصوير دورك في المسلسل الكبير «ثورة الفلاحين»، فماذا تقولين عن الشخصية التي تلعبينها؟

□ قبلت الدور، لأن الشخصية فيها تحد. أرغب وأتحمس للتمثيل مع شخصيات من هذا النوع. دوري يأتي في سياق أحداث تاريخية تنعكس على عائلة معينة. وهكذا فالمسلسل بشكل عام ليس في سياق تاريخي، بل يحكي انعكاس هذا التاريخ وتلك الأحداث على حياة البشر.

■ هل تخيفك مثل هذه الأعمال الكبيرة؟

□ بل العكس أشعر بالمسؤولية حيالها. أرغب على الدوام بالحفاظ على هذه المشاعر التي تلفني حيال كل عمل جديد، فهي دون شك حافز لأن يعمل الفنان على نفسه باجتهاد. وأن لا ينام على حرير النجاح. وكل من يقدم عملاً جديداً يترك أصداء ايجابية لدى الجمهور، فهو بالتالي يتركني حيال حوار ذاتي داخلي يقول بضرورة تقديم ما هو أجمل لاحقاً. أثق بنفسي وأكرر بأن الخوف يعني مسؤولية.

■ كيف تتحضرين نفسياً لكل دور جديد؟

□ يبدأ التحضير أولاً من الاختلاء بالذات ومعايشة الدور بتركيز كامل عبر قراءته بدقة. وإن كنت بصدد أسئلة توضيحية أتوجه للكاتب أو المخرج وكذلك القائمين على العمل الدرامي. فلكل منتج وجهة نظر. أنا ممثلة تقرأ بشكل مركز جداً وهذا ما يتركني أتواصل مع الشخصية بعمق.

■ هذا الاندماج الكلي في الدور هل يؤثر على محيطك العائلي الصغير والواسع؟

□ هذه مهنتي ومن واجبي منحها الوقت الضروري الذي تحتاجه. أن أكون في عملي فليس بذلك ما يضر عائلتي الصغيرة أو الواسعة بل العكس فأنا ألقى الدعم منهم والمساندة. الإنسان المنتج، سواء كان امرأة أو رجلا عليه أن يتعلم إقامة التوازن بين حياته الشخصية وبين عمله. الحمد لله رغم التزامي الدائم بتقديم البرامج وكذلك بالتمثيل التنسيق في توزيع الوقت يسير باتزان حتى الآن. فالحياة الشخصية أولوية مطلقة، وإن لم تكن على ما يرام لن يسير العمل بشكله الطبيعي.

■ هل لا زلت تذكرين حضورك الأول في «وأشرقت الشمس»؟

□ طبيعي أن اتذكره. وأتذكره الآن أكثر لأنه بحدود ما وفي اطار التاريخ هو قريب من «ثورة الفلاحين» لجهة المشاكل والصراعات بين الفلاحين في حقبة مرّت من تاريخ لبنان.

■ هل ترغبين بعمل درامي معاصر؟

□ التنويع ضروري في عمل الفنان. وأنا حالياً بصدد قراءة نص من هذا النوع.

■ ما هو الفيلم الذي علمنا أنك بصدد تصويره؟

□ هو فيلم «زافافيان». ومصدر الكلمة من زفاف بالعربية. هو فيلم لبناني أرمني يحكي عن أرمن لبنان، وألعب فيه دور فتاة أرمنية بدأ تصويره مؤخراً. أنا فخورة لأنه تمّ اختياري لهذا الدور، خاصة وأنه كوميدي مهضوم للغاية، أمثل فيه دور الصبية الأرمنية التي تُغرم بشاب غير أرمني. الفيلم لطيف للغاية، ويحمل رسالة كذلك لطيفة كما الشعب الأرمني.

■ نراك شديدة التأثر ببكاء الأطفال في برنامج «ذا فويس كيدز». لماذا؟

□ هو تأثر طبيعي في رأيي. تعاطفي مع الأطفال كبير وفي مختلف حالاتهم. وفي كواليس البرنامج أتأثر مع بكاء هؤلاء الأطفال أكثر. أرجو من المشاهدين أن يتفهموا دموعي.

■ كيف تصفين علاقتك بهذا البرنامج؟

□ أن أقدم ذا فويس كيدز فهذا ما اعتبره خطوة كبيرة ومميزة في حياتي لجهة اتاحة الفرصة لي بدخول الوطن العربي الواسع بقوة ومن خلال برنامج له جمهوره. هو اذاً بوابتي إلى العالم العربي. الحمد لله هي تجربة حلوة وناجحة جداً.