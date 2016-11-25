﻿إصابة سبعة أطفال في هجوم بسكين

بكين ـ رويترز: قالت وسائل إعلام حكومية إن رجلاً يحمل سكيناً أصاب سبعة أطفال واثنين من المارة الجمعة خارج مدرسة ابتدائية في شمال غرب الصين وذلك في أحدث هجوم بسلاح أبيض.

وجرائم العنف نادرة في الصين بالمقارنة مع دول أخرى كثيرة لكن وقعت سلسلة من الهجمات بالسكاكين والفؤوس خلال السنوات القليلة الماضية استهدف كثير منها الأطفال.

وقال تلفزيون الصين المركزي (سي.سي.تي.في) في مدونته الرسمية المصغرة على الإنترنت إن المشتبه فيه لي مينغ يوي (58 عاماً) هاجم امس الجمعة التلاميذ في مدينة هانتشونغ في إقليم شنشي وأصاب اثنين من المارة أثناء محاولته الهرب.

ونقل (ســـي.سي.تي.في) عن الشرطة قــــولها إن لي – الذي وضع رهن الاحتجاز وعوقب عن جرائم سرقة سابقا – كان «يريد الانتقام من المجتمع». ولم تتضح ما هي دوافعه على وجه التحديد.

وأظهرت صور فوتوغرافية نشرها (سي.سي.تي.في) الأطفال وهم ينقلون فوق المحفات إلى سيارة الإسعاف. وقال إن جميع الضحايا نقلوا إلى مستشفى لتلقي العلاج ويجري التحقيق في الواقعة.