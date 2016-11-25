﻿طائرة بدون طيار لنقل الكتب في الإمارات

دبي ـ رويترز: تستعد هيئة دبي للثقافة والفنون لإطلاق مبادرة جديدة لتسهيل نقل الكتب بين أفرع المكتبات في إمارة دبي عن طريق استخدام طائرة بدون طيار وذلك بالتعاون مع هيئة الطيران المدني.

ونقلت صحيفة الاتحاد الإماراتية الجمعة عن فهد المعمري مدير إدارة المكتبات العامة قوله «تعد مبادرة طائرة من دون طيار من أحدث المبادرات الخاصة لدعم القراءة.» وأضاف «هذا المشروع الجاري العمل عليه وتطبيقه يأتي ضمن العديد من المبادرات والبرامج الخاصة بالتشجيع والتحفيز على القراءة.»

وعن خطوات تطبيق المبادرة الجديدة قال المعمري «ننتظر ساعة البدء فيها من هيئة الطيران المدني. وتستمر هذه الخدمة تزامنا مع عمل المكتبات في دبي وفق ساعات العمل التي تبدأ صباحاً وتنتهي في الثامنة مساء.»

وقال إن المبادرة الجديدة تأتي للتغلب على بعض المشكلات التي ظهرت من قبل مشيراً إلى أن «في الآونة السابقة كان يطلب أحد الرواد نسخة من مؤلف غير متواجد في هذا الفرع للمكتبة ويضطر للانتظار بالساعات وأحياناً يوماً كاملاً حتى نطلبه من الفرع الآخر.»

وأضاف «لكن مع هذه المبادرة سنتمكن في أقل من 20 دقيقة من الحصول على نسخة منه بطائرة بدون طيار مهيأة لحمل من 3 إلى 7 كليوغرامات.»