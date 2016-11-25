﻿اكتئاب المراهقين يترك علاماته على الجلد والمعدة والمفاصل

بازل ـ الأناضول: حذّرت دراسة حديثة، من أن الاكتئاب خلال مرحـــــلة المراهـــــقة، لا يؤثر على الحالة المزاجية فقـــط، بل تظهر آثاره على الجسد في صورة اضطــــرابات في الجهاز الهضمي والتهاب في المفاصل واضطرابات جلدية.

الدراسة أجراها باحثون في جامعة بازل في سويسرا، بالتعاون مع باحثين في جامعة الرور في بوخوم ألمانيا، ونشروا نتائج دراستهم الجمعة في دورية (PLOS ONE) العلمية.

ولرصد العلامات التي تتركها الاضطرابات النفسية مثل الاكتئاب على الجسد، أجرى فريق البحث دراسته على 6483 من المراهقين الذين تتراوح أعمارهم بين 13 و 18 عاماً في الولايات المتحدة.

ووجد الباحثون، أن الاكتئاب لا يؤثر فقط على التفكير والمزاج؛ بل يرتبط بالإصابة باضطرابات الجهاز الهضمي والمعدة، والتهاب المفاصل والأمراض الجلدية كظهور حبوب الوجه والجسم.

وقال الباحثون إن دراستهم تمهد الطريق إلى إجراء المزيد من الأبحاث، عن علاقة الأمراض المتعلقة بالصحة القلبية على الجسد، وتذكر بأن الصحة النفسية ترتبط بشكل وثيق، بصحة الجسد.

وكانت دراسات سابقة كشفت، أن الاكتئاب يزيد من احتمال الإصابة بأمراض القلب في المستقبل، وأن علاجه في وقت مبكر، قد يساعد على التقليل من فرص تطوير المرض.

وأضافت أن أعراض الاكتئاب عند الحوامل تؤثر سلبيًا على نمو دماغ الجنين في المراحل الأولية من حياته، ما يؤثر مستقبلاً على الأطفال، ويؤدي إلي صعوبة التعلم واضطرابات سلوكية أخرى.

كما صنفت دراسة دولية، الاكتئاب ضمن 5 أمراض رئيسية تسببت في إصابة ثلث سكان العالم بالعجز على مدار 23 عامًا، بالإضافة إلى آلام أسفل الظهر، وفقر الدم الناتج عن نقص الحديد، وآلام الرقبة، وفقدان السمع المرتبط بتقدم العمر.