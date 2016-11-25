﻿ البوسنة تمد العالم بكلاب الكشف عن الألغام

سراييفوـ الأناضول: يعمل مركز تدريب الكلاب الدولي في عاصمة البوسنة والهرسك سراييفو منذ 12 عاماً على انقاذ شعوب العالم من ويلات الألغام والمتفجرات. وعلى مدار 12 عاماً الماضية، تمكن المركز من تدريب 500 كلب، وإرسالهم لإنجاز مهمات في عديدة من الدول حول العالم. وأسست مؤسسة المساعدات الشعبية النرويجية NPA الإغاثية، مركز تدريب الكلاب الدولي البوسني عام 2004؛ بهدف الحد من حوادث انفجار الألغام، والتي زادت وتيرتها في العقود الأخيرة.

وقالت غوردانا مادونجنين مديرة المركز البوسني «يهدف المركز الى مساعدة الدول في الكشف عن المتفجرات المنتشرة في أراضيها، لكن مع الوقت زاد الطلب، ما دفعنا لاستقطاب مدربين جدد».

وتابعت «لم نكتف بذلك، بل أخضعنا كافة العناصر الجديدة إلى دورات تدريبية مكثفة، وفقاً لأحدث المعايير الدولية في هذا المجال وتعليمات المؤسسة النرويجية». وعن مراحل تدريب الكلاب، أوضحت أن هناك أساليب متنوعة تُراعى حسب عُمر وقدرة الكلب، لكن جميع كلابنا تتميز بالذكاء والقوة، وتُمنح شهادات اعتماد عقب اجتيازها مرحلة التدريب النهائية. وأشارت مادونجنين أن كلاب المركز نفذت عمليات بحث في مساحة تجاوزت 106 كيلومترات مربعة في الدول التي وزعت عليها، مؤكدة أن هذا الرقم «مؤثر جداً».

من جانبها، قالت ألمه دوكيج، إحدى الطبيبات البيطرية في المركز «نُخضع الكلاب كافة إلى فترة تدريب أخيرة، تتراوح بين 15 إلى 18 شهراً، داخل مساحات مجهزة بألغام خاصة، قبل إرسالها إلى أماكن الألغام الحقيقية». واضافت «عندما نتأكد أن حاسة الشم لدى الكلاب وصلت إلى الدرجة المطلوبة، نبدأ في توزيعها على الدول». ولفتت دوكيج أن على الرغم من كثرة وتنــــوع الاختبارات، فإن نسبة نجاح كلاب المركز لم تقل عن 100 في المئة».