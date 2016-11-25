﻿«نوبل البديلة» لناشطة مصرية و«الخوذات البيضاء» السورية

ستوكهولم ـ ب أ: حثت مؤسسة «رايت لايفليهوود» الجمعة مصر وتركيا على رفع «القيود غير الضرورية» على الفائزين بـ»جائزة نوبل البديلة» هذا العام.

ومن المقرر أن يتم منح الجائزة للناشطة المصرية في مجال الدفاع عن حقوق المرأة مزن حسن وصحيفة «جمهوريت» التركية اليومية وجماعة «الخوذات البيضاء» السورية التطوعية والناشطة الحقوقية الروسية سفيتلانا جانوشكينا في مراسم تقام في ستوكهولم الجمعة. وتم منع مزن حسن، التي تقاسمت الجائزة مع منظمة «نظرة للدراسات النسوية» التي اسستها للنهوض بالمساواة بين الجنسين وحقوق المرأة، وموظفو صحيفة «جمهوريت» من تسلم جائزتيهما شخصياً من قبل حكومتيهما.

وحث المنظمون أيضاً على إطلاق سراح عشرة من الصحافيين بصحيفة جمهوريت، حيث كان عملهم في طليعة كفاح تركيا من أجل حرية الصحافة.