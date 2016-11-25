الشرطة الاسرائيلية تخلي مستوطنة بالضفة الغربية بسبب اندلاع النيران فيها

القدس المحلتة ـ الأناضول ـ أخلت الشرطة الاسرائيلية، مستوطنة “حلميش” المقامة على أراضي الفلسطينيين، بعد ان اندلعت النيران بجوار المستوطنة الواقعة شمال غرب مدينة رام الله.

وأعلنت المتحدثة باسم الشرطة لوبا السمري، عن اندلاع النيران ليلة الجمعة/فجر السبت، قرب مستوطنة حلميش بالضفة الغربية المحتلة، وأدى توسع الحرائق باتجاهها إلى اخلاء سكانها.

وأشارت “السمري” إلى أن النيران تقدمت باتجاة المستوطنة، “وحفظا على السلامة العامة، قامت قوات الشرطة بإجلاء سكانها عن منازلهم”.

وأفادت وسائل إعلام اسرائيلية، أن الحريق في حلميش “أدى إلى تضرر شبكة الكهرباء”.

وتعكف طواقم الإطفاء الإسرائيلية، بمساعدة عدة دول على إخماد الحرائق التي تتوسع منذ 4 أيام في مناطق مختلفة.

ويسود الاعتقاد على نحو واسع، بأن الأحوال الجوية والهواء القوي تسبب بانتشار تلك الحرائق.

فيما قال نتنياهو، في تصريحات صحفية، إن “هناك أدلة على أن بعض الحرائق التي وقعت في إسرائيل متعمدة”.