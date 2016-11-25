دوي انفجار في غازي عنتاب بجنوب شرق تركيا ربما يكون بسبب خرق طائرات جدار الصوت

اسطنبول ـ رويترز ـ أعلن مكتب حاكم إقليم غازي عنتاب التركي أنه سُمع دوي انفجار في مدينة غازي عنتاب بجنوب شرق تركيا في ساعة متأخرة من مساء اليوم الجمعة ولكن الشرطة لم تتمكن من رصد أي علامة على وقوع أضرار مضيفا أن هذا الدوي ربما نجم عن خرق طائرات حربية لجدار الصوت .

وقالت وكالة أنباء الأناضول الحكومية إن فرقا من الشرطة والإطفاء أُرسلت إلى مكان الانفجار المشتبه به .

وقال بيان من مكتب حاكم إقليم غازي عنتاب نشرته أيضا فاطمة شاهين رئيسة بلدية غازي عنتاب على حسابها على تويتر إن قوات الأمن حققت في تقارير عن سماع دوي انفجار ولكنها لم تجد آثار لأضرار أو ضحايا.

وأضاف البيان”تم تقييم أن هذا الدوي ربما سببه خرق طائراتنا المشاركة في عملية درع الفرات لحاجز الصوت.”

ويجاور إقليم غازي عنتاب سوريا حيث تقوم القوات التركية ومقاتلو المعارضة السورية بعملية منذ ثلاثة أشهر لإبعاد مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية وميليشيا كردية عن الحدود.