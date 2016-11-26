استراليا تقول إن السلطات التركية اعتقلت استرالياً يجند مقاتلين لتنظيم الدولة الإسلامية

سيدني- رويترز – قالت الحكومة الاسترالية السبت، إن السلطات التركية اعتقلت مواطناً استرالياً يُعتقد أنه أحد كبار الأشخاص الذين يجندون مقاتلين لتنظيم الدولة الإسلامية وإن استراليا ستقدم طلباً رسمياً لتسلمه.

وقال متحدث باسم الحكومة الاسترالية في بيان عبر البريد الالكتروني، إن رجلاً يُعتقد أنه نيل براكاش الذي تم ربطه بالعديد من خطط الهجوم التي مقرها استراليا اعتُقل في تركيا وتقوم السلطات التركية باستجوابه.

وقال المتحدث إن”اعتقال هذا الشخص الذي نعتقد أنه براكاش جاء نتيجة تعاون وثيق بين السلطات الاسترالية والتركية.”

وقالت الحكومة الاسترالية في مايو أيار إن براكاش المولود في ملبورن، ظهر في شرائط مصورة ومجلات لتنظيم الدولة الإسلامية وقام بشكل فعال بتجنيد رجال ونساء وأطفال استراليين وشجع على القيام بأعمال إرهابية.

وأضاف المتحدث أن استراليا تعمل عن كثب مع السلطات التركية وأنه سيتم تقديم طلب رسمي لتسلم براكاش.

وقالت استراليا في مايو أيار إن براكاش قُتل في غارة جوية في الموصل بالعراق، في 29 إبريل نيسان بناء على معلومات مخابرات أمريكية.

ولكن صحيفة نيويورك تايمز قالت يوم الجمعة إنه أصيب في الهجوم ونجا. وأكدت الحكومة الاسترالية بعد ذلك أنه ما زال على قيد الحياة.

وأعلنت استراليا العام الماضي فرض عقوبات مالية على براكاش تشمل تهديداً بمعاقبة أي شخص يقدم دعماً مالياً بالسجن لفترة تصل إلى عشر سنوات.