زلزال بقوة 6,5 درجات يضرب شمال غرب الصين ويخلّف قتيلا واحدا

بكين - أ ف ب – ضرب زلزال بقوة 6,5 درجات منطقة جبلية في شمال غرب الصين مساء الجمعة، مما اسفر عن مقتل شخص واحد من جراء انهيار منزله.

وقال المعهد الاميركي لرصد الزلازل، ان مركز الزلزال الذي ضرب منطقة شينجيانغ على حدود آسيا الوسطى يقع على عمق 12 كلم. وحدد مركزه قرب حدود طاجيكستان على مسافة 172 كلم غرب مدينة كاشغار الصينية.

من ناحيتها نقلت وكالة انباء الصين الجديدة (شينخوا) عن السلطات المحلية ان الزلزال اسفر عن مقتل قروي من جراء انهيار منزله، في حين لحقت اضرار بست بنايات في هذه المنطقة التي تعتبر الكثافة السكانية فيها متدنية.

واعلنت السلطات الباكستانية ان سكان اقليم خيبر باختونخوا في شمال غرب البلاد شعروا بالزلزال، كما قالت هيئة ادارة الكوارث الطبيعية. ولم ترد تقارير عن وقوع اضرار في باكستان.