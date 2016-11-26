دبلوماسيون: الأمم المتحدة على وشك التوصل لاتفاق بشأن فرض عقوبات جديدة على بيونجيانج

نيويورك – رويترز – قال دبلوماسيون يوم الجمعة، إن الدول الخمس دائمة العضوية بمجلس الأمن الدولي على وشك الموافقة على فرض عقوبات جديدة على كوريا الشمالية لتقليص عائداتها من الصادرات أكثر من الربع مستهدفة بشكل أساسي صادراتها من الفحم للصين.

وأعدت الولايات المتحدة مشروع القرار رداً على خامس تجربة نووية تجريها كوريا الشمالية في سبتمبر أيلول، وهو يجعل الأمم المتحدة تضع حداً أقصى لصادرات كوريا الشمالية من الفحم بهدف خفض عائداتها من العملة الصعبة بما لا يقل عن 700 مليون دولار.

وسيفرض القرار أيضاً قيوداً على القطاعين البحري والمالي بكوريا الشمالية. وقال دبلوماسيون بمجلس الأمن الدولي إنه في حالة نجاحه قد يخفض القرار ما لا يقل عن 800 مليون دولار من عائدات كوريا الشمالية من التصدير والتي تبلغ ثلاثة مليارات دولار سنوياً .

وأضاف الدبلوماسيون الذين طلبوا عدم نشر أسمائهم، لأن المناقشات مازالت جارية أن القيود التي ستفرض على الفحم ستحظر الصادرات التي لها صلة بأفراد مشاركين في برامج الأسلحة الكورية الشمالية.

وقالوا إن القرار الجديد سيستهدف أيضاً أفراداً وكيانات كورية شمالية آخرين.

وكان دبلوماسيون قد قالوا يوم الأربعاء، إن الولايات المتحدة والصين اتفقتا على فرض الأمم المتحدة عقوبات جديدة على كوريا الشمالية لكن روسيا تعطل اتخاذ إجراء بشأن مسودة قرار.

وأبدى دبلوماسي كبير بمجلس الأمن الدولي اعتقاده يوم الأربعاء، أن الصين قد تقنع روسيا بالموافقة على العقوبات الجديدة وأن مجلس الأمن قد يصوت على مسودة القرار في وقت قريب قد يكون هذا الأسبوع. .