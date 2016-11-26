 مقتل 4 انتحاريين وجنديين واصابة 14 شخصاً في هجوم انتحاري على مركز تدريب عسكري باكستاني

إسلام أباد - د ب أ – ذكر مسؤولون أن قوات الامن أحبطت محاولة لشن هجوم انتحاري في مركز تدريب تابع للجيش الباكستاني في المناطق القبلية السبت، مما أسفر عن مقتل أربعة مسلحين على الاقل.

وقالت دائرة العلاقات العامة بجهاز المخابرات الباكستانية، الجناح الاعلامي للجيش: إن “قوات الامن صدت ببسالة محاولة لشن هجوم انتحاري على معسكر غالاني بمنطقة مهمند، حيث قتلت جميع الانتحاريين الاربعة”.

وقتل اثنان من الجنود من فليق الحدود في الهجوم وأصيب 14 آخرون، حسب المسؤولون.

وأعلنت جماعة الاحرار، وهي فصيل منشق عن حركة “طالبان الباكستانية” التي يزعم أنها تعمل من أفغانستان، مسؤوليتها عن الهجوم.

وأضافت الدائرة أن مسلحين كانوا يرتدون سترات ناسفة هاجموا معسكر غالاني صباح اليوم، وحاولوا دخول مسجد بالمنطقة السكنية، حيث كان يوجد عدد كبير من المجندين.