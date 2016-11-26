ترامب يعين مستشار البيت الأبيض ونائبة لمستشار الأمن القومي

واشنطن - د ب أ – واصل الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، تشكيل إدارته يوم الجمعة، حتى خلال أسبوع عطلة في الولايات المتحدة، حيث قام بترشيح شخصين في أعلى مناصب الإدارة.

وسيتولى دونالد ماكجان منصب مستشار البيت الأبيض ليكون المحامي الخاص بالرئيس. وكان يشغل منصب المستشار العام لحملة ترامب ويخدم في نفس المنصب ضمن الفريق الانتقالي الحالي.

وأشاد ترامب بـ”فهمه القانوني اللامع وشخصيته الممتازة وفهمه العميق للقانون الدستوري.”

وكان ماكجان يشغل منصب الرئيس السابق للجنة الانتخابات الاتحادية والمستشار العام للجنة الجمهورية الوطنية بالكونجرس.

كما اختار ترامب كاثلين ترويا مكفارلاند، التي تقلدت مناصب في الأمن القومي في إدارت نيكسون وفورد وريجان، لتولي منصب نائب مستشار الأمن القومي. وهي تعمل حالياً محللة لشؤون الأمن القومي لمحطة “فوكس نيوز″.

وفي بيان من الفريق الانتقالي، قالت مكفارلاند “لم يتناول أحد السياسة الخارجية أفضل من الرئيس المنتخب ترامب”، وأشادت بـ”شجاعته وذكائه وطاقته.”

وستعمل مكفارلاند تحت قيادة مستشار الأمن القومي الجنرال المتقاعد مايكل فلين، الذي أثار انتقادات بسبب تصريحاته التحريضية ضد المسلمين.