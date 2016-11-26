إصابة عدد من قيادات الحشد الشعبي في قصف استهدف مطار تلعفر

بغداد – د ب أ – صرح أبو مهدي المهندس نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي، بأن عدداً من قيادات الحشد أصيبوا بجروح في قصف استهدف خيمة لاجتماع قيادات الحشد الشعبي في مطار تلعفر غربي مدينة الموصل.

وقال المهندس في تصريح لهيئة الاعلام في الحشد الشعبي وزع السبت، إن “مطار تلعفر قريب من مركز مدينة تلعفر ويقصف يومياً من قبل داعش والمعركة شرسة “.

وتابع “استهدفت أمس قذيفة هاون مكان داخل المطار وجرح عدد من الاخوة جروحا طفيفة وتم نقلهم لتلقي العلاج”.

وذكر “العمليات مستمرة ونحن الآن نتقدم في اطار الصفحة الخامسة من 3 محاور ونعمل على تطهير مناطق جنوب وغربي المطار”.