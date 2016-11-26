الرئيس الايراني يستقبل وزير الخارجية التركي

طهران- د ب ا – استقبل الرئيس الإيراني حسن روحاني وزير الخارجية التركي مولود جاووش اوغلو، في طهران السبت.

كان اوغلو قد وصل الى طهران صباح السبت،بحسب وكالة الانباء الايرانية (إرنا).

وسوف يلتقي وزير الخارجية التركي بنظيره الإيراني محمد جواد ظريف في وقت لاحق اليوم .

يذكر ان مواقف ايران وتركيا متعارضة بشان الوضع في سوريا حيث تساند طهران حكومة الرئيس بشار الاسد فيما تدعم انقرة الجماعات المعارضة له واطلقت عملية درع الفرات في اب/اغسطس الماضي لدعم الجيش السوري الحر المعارض .