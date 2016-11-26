مقتل جندي في هجوم استهدف القوات التركية شمالي سوريا

غازي عنتاب - الأناضول – قتل جندي تركي وأُصيب ثلاثة آخرون، السبت، في هجوم استهدف القوات الموجودة في شمال سوريا لدعم عملية “درع الفرات”.

ووقع الهجوم أثناء عملية عسكرية ضد تنظيم “الدولة الاسلامية”، قرب الحدود التركية السورية.

ونُقل الجرحى وجثمان الجندي إلى تركيا، حيث بدأ علاج المصابين في مستشفى مدينة كليس.

ودعماً لقوات “الجيش السوري الحر”، أطلقت وحدات من القوات الخاصة في الجيش التركي، بالتنسيق مع القوات الجوية للتحالف الدولي، فجر 24 أغسطس/آب الماضي، حملة عسكرية في مدينة جرابلس (شمال سوريا)، تحت اسم “درع الفرات”، تهدف إلى تطهير المدينة والمنطقة الحدودية من المنظمات الإرهابية، وخاصة تنظيم “الدولة”.

ونجحت العملية، خلال ساعات، في تحرير المدينة ومناطق مجاورة لها، كما تم لاحقاً تحرير كل الشريط الحدودي ما بين مدينتي جرابلس وإعزاز السوريتين، وبذلك لم يبقَ أي مناطق متاخمة للحدود التركية تحت سيطرة “الدولة”.