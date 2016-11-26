مظاهرات ضد عنف الشرطة في “الجمعة السوداء” بشيكاغو الأمريكية

شيكاغو - الأناضول – شهدت مدينة شيكاغو الأمريكية في يوم “الجمعة السوداء” مظاهرات أمام العديد من المتاجر، تدعو لمقاطعة التسوق احتجاجاً على عنف الشرطة.

وشكل المتظاهرون سلاسل بشرية أمام المتاجر، ودعوا لمقاطعة التسوق في هذا اليوم، رافعين لافتات كتب عليها “حياة السود والمسلمين غالية أيضاً”، “لا لترامب”، “نريد مفتشي الشرطة المنتخبين”. ورددوا شعارات: “بدون العدالة، لا مكان للسلام والربح”، “كم طفلاً قتلتم اليوم يا شرطة شيكاغو؟”.

وعند محاولة المتظاهرين تشكيل سلسلة بشرية لسد أبواب المتاجر في شارع “ميشيغن” الرئيسي في مدينة شيكاغو ثالث أكبر مدن أمريكا من حيث عدد السكان، سادت لحظات توتر بين المتظاهرين والشرطة، وتم توقيف عدد من المتظاهرين خلالها.

و”الجمعة السوداء” هو اليوم الذي يأتي مباشرة بعد عيد الشكر في أمريكا، ويتزامن مع نهاية نوفمبر/تشرين الثاني من كل عام، ويعتبر بداية موسم شراء هدايا عيد الميلاد.

ويتوقع أن تصل مبيعات المحلات التجارية 9.2 مليارات دولار، والتسوق عبر الإنترنت حوالي، 3.1 مليار، حسب معطيات السوق الأمريكية.

وبذلك تصل المبيعات الإجمالية حوالي 12.3 مليار دولار، العام الحالي، مقارنة بـ 10 مليارات العام الماضي.