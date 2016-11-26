لجنة الانتخابات الأمريكية تقرر إعادة فرز الأصوات في ولاية فاز فيها ترامب

واشنطن - الأناضول – قررت لجنة الانتخابات الأمريكية إعادة فرز أصوات الناخبين في ولاية “ويسكونسن”، التي فاز بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تلبية لطلب تقدمت به مرشحة حزب الخضر الأمريكي، جيل ستاين.

وقالت اللجنة في بيان لها إن ستاين تقدمت بطلب لإعادة فرز الأصوات في ويسكونسن التي فاز بها المرشح الجمهوري.

وأشارت إلى أنها تقوم بالاستعدادات اللازمة لإعادة فرز الأصوات في عموم الولاية.

من جهتها، أوضحت “ستاين” أنها تقدمت بالطلب المذكور بسبب وقوع هجمات إلكترونية خلال الانتخابات التي جرت في الثامن من الشهر الجاري.

وحصل ترامب على مليون و404 آلاف صوت في ولاية ويسكونسن، مقابل 381 ألفاً و823 صوتاً لمنافسته الديموقراطية هيلاري كلينتون، و31 ألفاً و6 أصوات لمرشحة الخضر، بينما حصل مرشح حزب “الحداثة” روكي دي لا فوينتي، على ألف و514 صوتاً فقط.

ولم تذكر اللجنة أي موعد لإجراء عملية الإعادة، غير أنه وفقاً للقانون الفيدرالي في الولايات المتحدة، يتوجب على الولاية أن تنهي إعادة فرز الأصوات قبل 13 ديسمبر/كانون أول المقبل.