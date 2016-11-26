لجنة الانتخابات الأمريكية تقرر إعادة فرز الأصوات في ولاية فاز فيها ترامب
واشنطن - الأناضول – قررت لجنة الانتخابات الأمريكية إعادة فرز أصوات الناخبين في ولاية “ويسكونسن”، التي فاز بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تلبية لطلب تقدمت به مرشحة حزب الخضر الأمريكي، جيل ستاين.
وقالت اللجنة في بيان لها إن ستاين تقدمت بطلب لإعادة فرز الأصوات في ويسكونسن التي فاز بها المرشح الجمهوري.
وأشارت إلى أنها تقوم بالاستعدادات اللازمة لإعادة فرز الأصوات في عموم الولاية.
من جهتها، أوضحت “ستاين” أنها تقدمت بالطلب المذكور بسبب وقوع هجمات إلكترونية خلال الانتخابات التي جرت في الثامن من الشهر الجاري.
وحصل ترامب على مليون و404 آلاف صوت في ولاية ويسكونسن، مقابل 381 ألفاً و823 صوتاً لمنافسته الديموقراطية هيلاري كلينتون، و31 ألفاً و6 أصوات لمرشحة الخضر، بينما حصل مرشح حزب “الحداثة” روكي دي لا فوينتي، على ألف و514 صوتاً فقط.
ولم تذكر اللجنة أي موعد لإجراء عملية الإعادة، غير أنه وفقاً للقانون الفيدرالي في الولايات المتحدة، يتوجب على الولاية أن تنهي إعادة فرز الأصوات قبل 13 ديسمبر/كانون أول المقبل.
الاعيب امبراطورية صهيون من المؤكد انه فى المرة الاولى الذى يعاد فرز بعد اعلان النتيجة وتلك لعبة هل ينجح فيها الصهاينة ويقبلها الامريكى كما لعبت فى مصر كنت اتوقع ان يكرروا سيناريو كندى فى اغتيال المنتخب واتهام الاخيرين بايجاد سرحان اخر كما فعلوا فى 11 سبتمبر وقاعدة وواقفة لأن هيمنة صهيون بامريكا وقد حاولوها مع ترامب بحملته ولكن فشلوا وطبعا سيخرجوا بنتيجة انه خطأ بالفرز واعادة مرشحتهم هيلرى الى المشهد من جديد وراحت عليك يا ترامب ونعود للعبة الصهاينة واعادة امساك امريكا من عنقها دمية بيد الصهاينة يضعوا من يريدون ممثل مصارع اسود يقتل فى امريكا السود بعهده كالاوز فى الشوارع تحت خدعة ديموقراطية البطاطا كما كانت سابقا وكأنك يا ابو زيد ما غزيت او امرأة شقراء فاتنة تهان بها النساء تحت نفس الديموقراطية ولكن البطيخ واعادة الفرز هذه تذكرنى بطعن احمد الزند بمصر وشرعيته بالسجن حيث طعن بمجلس الشعب المنتخب من 30 مليون مصرى وسوف تخرج وسائل الاعلام وهى كلها مملوكة لصهيون ان الانتخابات مزورة وتطعن فى شرعيتها طبعا ليعود اليوت ادامز الصهيونى مستشار الرئيس الامريكى للعلاقات الدولية ويعود ولماذا يعود فهو الى الان ممسك بمقعده بالبيت الابيض بل ليريح مجلسه والسلام على من اتبع الهدى فهل يعقل استمرار استحمار الصهاينة لبن البشر؟