تظاهرة كبيرة للمطالبة بإقالة رئيسة كوريا الجنوبية

سيول – أ ف ب – تحدى مئات آلاف الاشخاص السبت، البرد والثلج للتظاهر في سيول للمطالبة باستقالة الرئيسة بارك غوين-هي الضالعة في فضيحة فساد مدوية واستغلال نفوذ.

ونشر نحو 25 الف شرطي في سيول، واغلقوا الطريق المؤدي الى مقر الرئاسة. وقال المنظمون انهم يأملون في تظاهر 1,5 مليون شخص في العاصمة في خامس نهاية اسبوع من التظاهرات.

كما يتوقع ان يتظاهر نصف مليون شخص في باقي مدن البلاد.

وهذه التظاهرات آخذة في الاتساع وهي الاكبر من نوعها منذ تظاهرات مطالبة بالديموقراطية في ثمانينات القرن الماضي.

ويجري التجمع في اجواء احتفالية رغم الصقيع. وتم توزيع اغذية ومنشورات على المتظاهرين في حين يعرض باعة متجولون شموعا وكراسي فيما كان بعض المتظاهرين يرقصون على انغام موسيقى تصدح من مكبرات الصوت.

وحافظت التظاهرات التي تضم عائلات وطلبة وموظفين ومزارعين، حتى الآن على طابعها السلمي.

وقد قدمت بارك اعتذارات علنية على فضيحة تورطت فيها صديقتها شوي سون سيل المتهمة باستغلال صداقتها مع الرئيسة لابتزاز اموال وبالتدخل في شؤون الدولة بدون ان يكون لها منصب رسمي.

وتنفي الرئيسة هذه الاتهامات ووصفتها بانها من “نسج الخيال”.

ووعدت بارك بوضع نفسها في تصرف تحقيق تجريه النيابة لكن محاميها صرح مؤخراً انها لن ترد الا على اسئلة فريق من المحققين المستقلين سيشكل قريباً.

في الاثناء اعلن نواب من ابرز حزب معارضة الخميس ان تصويتا حول اقالة رئيسة البلاد سيجري اعتباراً من مطلع الاسبوع المقبل، وسط تزايد مؤيدي الاقالة.