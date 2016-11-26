مقتل 5 مسلحين في اشتباكات قرب حاجز عسكري بسيناء

القاهرة - الأناضول – قتل خمسة مسلحين، وأصيب مجندان، صباح السبت، إثر اشتباكات وقعت مع الجيش المصري، في سيناء شمال شرقي البلاد، وفق مصدر أمني.

وقال المصدر مفضلاً عدم ذكر اسمه كونه غير مخول له التصريح لوسائل الإعلام، إن اشتباكات وقعت صباح اليوم بين الجيش وعناصر مسلحة بالقرب من كمين (حاجز عسكري) البوابة بقرية زارع بمدخل مدينة العريش، أسفرت حتى الآن عن مقتل 5 مسلحين، وإصابة مجندين اثنين، وفق إحصائية أولية.

ولم يعلن الجيش المصري عن هذه الواقعة، حتى الساعة 9:15 ت.غ .

يأتي هذا الاشتباك بعد أكثر من 24 ساعة على آخر مماثل عند حاجز “الغاز العسكري” إحدى نقاط التأمين بشمال سيناء، والذي أدى لمقتل 8 عسكريين و3 مسلحين، وفق بيان للجيش، أمس الأول الخميس، قبل أن يرتفع عدد الضحايا في صفوف الجيش إلى 12 بعد العثور على 4 جثث جديدة يوم أمس، وفق مصدر أمني.

وهو الحادث الذي أعلنت “ولاية سيناء” التابعة لتنظيم الدولة الاسلامية، مساء أمس، مسؤوليتها عنه، وسط إدانات عربية وغربية واصفة إياه بـ”الإرهابي”.

وتنشط في محافظة سيناء، عدة تنظيمات أبرزها “أنصار بيت المقدس″ الذي أعلن في نوفمبر/تشرين ثان 2014، مبايعة أمير تنظيم “الدولة”، أبو بكر البغدادي، وغيّر اسمه لاحقاً إلى “ولاية سيناء”.

وتتعرض مواقع عسكرية وشرطية وأفراد أمن، لهجمات مكثفة خلال الأشهر الأخيرة في شبه جزيرة سيناء، ما أسفر عن مقتل العشرات من أفراد الجيش والشرطة، فيما تعلن الجماعات المتشددة المسؤولية عن كثير منها .