عريضة لتعيين الممثلة الاباحية ميا خليفة سفيرة لأمريكا بالسعودية لخدماتها في التقريب بين الشعوب

لندن ـ طالب نشطاء على موقع العرائض “ِChange”، بإسناد مهمة سفيرة في المملكة العربية السعودية، إلى الممثلة الإباحية المعروفة ميا خليفة، نظرا لخدماتها في التقريب بين الشعوب.

وتقول العريضة الإلكترونية التي وجهها نشطاء إلى الولايات المتحدة الأمريكية، الممثلة الإباحية ميا خليفة، “لديها سجل مهم في التقريب بين الناس بغض النظر مشاربهم الثقافية المختلفة”.

وبحسب العريضة: “ستكون قائدة جيدة في منطقة الشرق الأوسط، وستمثل أمريكا أحسن تمثيل”.

يشار إلى أن ميا خليفة، هو الأسم الفني، للممثلة الإباحية الأمريكية من أصلٍ لبنانيّ، ميا كاليستا من مواليد 10 شباط/فبراير 1993.