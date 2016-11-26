طبّاخ بريطاني سمَّم ضحاياه… قتل 4 مثليين واغتصب 7 رجال

لندن ـ أدين طباخ بريطاني كان يسمم ضحاياه بعد الاتصال بهم عبر مواقع تعارف للمثليين الجنسيين، بتهمة قتل اربعة رجال شباب بين حزيران/يونيو 2014 وايلول 2015.

ودانت محكمة اولد بايلي الجنائية في لندن، ستيفن بورت (41 عامًا) ايضا بتهمة تخدير او اغتصاب سبعة رجال اخرين.

وكان الرجل وهو طباخ يدعو ضحاياه الذين كان يلتقيهم خصوصا عبر تطبيق “غريندر”، الى شقته في شرق لندن قبل ان يعطيهم جرعات قاتلة من مخدرات “جي اتش بي” التي يستخدمها المغتصبون عادة.

وكان يغتصب ضحاياه بعد فقدانهم للوعي ويقتلهم قبل ان يتخلص من جثثهم على مسافة قريبة من منزله.

وعثر على جثتين في صيف العام 2014 من شخص كان ينزه كلبه بفارق ثلاثة اسابيع في مقبرة كنيسة القديسة مارغريت في “باركينغ” فيما عثر على جثة ثالثة قرب مكب للنفايات.

ومن اجل خداع المحققين وضع ستيفن بورت في يد احدى الجثث رسالة انتحار مزورة.

وقال ستيوارت كوندي الضابط في الوحدة الجنائية في شرطة لندن: “ستيفن بورت رجل ماكر واناني لم يبد اي ندم على افعاله” خلال محاكمته،