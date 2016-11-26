“سي ان ان” تعرض فيلماً اباحيا

لندن ـ تعرّضت قناة “سي ان ان” الأمريكية، لموقفٍ مُحرج، بعدما تم استبدال البرنامج المقرر عرضه على الهواء مباشرة، بمادة إباحية لمدة ساعة ونصف، فيما أُشير إلى أنّ ذلك حدَثَ نتيجة قرصنة.

وأوضحت مواقع اخبارية أمريكية أنه عرضت فيلم إباحي من بطولة متحولة جنسية، لمدة ساعة ونصف، منها 30 دقيقة مباشرة على الهواء.

وبحسب صحيفة “الاندبندنت” البريطانية، فلم يتضح على الفور ما إذا كان الحادث نتيجة لخطأ أو إذا كان نتيجة لتعرض الـ”سي ان ان” للقرصنة، ومن غير الواضح أيضا كيف تم السماح للبرمجة غير مقررة للبقاء على الهواء لمدة 30 دقيقة.