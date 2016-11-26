سكان قرية اسبانية بالكامل أصبحوا  مليونيرات فجأة… كل واحد حصل على 2.5 مليون دولار

لندن ـ استيقظ أهالي قرية “سيريثالز ديل كونداو” الإسبانية، وقد تحولوا جميعا إلى مليونيرات، بعد وفاة أحد الأثرياء؛ الذي أوصى بجزء من تركته لأهل قريته.

وفوجئ أهالي القرية بأن الملياردير الإسباني أنتونينو فيرنانديز (99 عامًا)، صاحب إحدى أكبر شركات المشروبات الكحولية، أوصى قبل وفاته أغسطس/آب الماضي، بمنح جميع سكان القرية التي ولد فيها، والبالغ عددهم 80 شخصًا، نحو 210 ملايين دولار أمريكي.كما أوصى ببناء مركز ثقافي جديد، إلى جانب مؤسسة تنموية غير ربحية لخدمة أهالي القرية.

ووفقا لما نقلته صحيفة “تلغراف” البريطانية فإن كل فرد حصل على نحو 2.5 مليون دولار.

وقال تقرير الصحيفة إن الملياردير الإسباني نشأ في أسرة فقيرة مع إخوته الـ13، وترك الدراسة لعجز أبويه عن تحمل تكلفتها، وهاجر من إسبانيا للمكسيك عام 1949 واستطاع تحقيق نجاح كيبر في تأسيس إحدى الشركات المتخصصة في إنتاج المشروبات الكحولية، حتى أصبحت من كبرى الشركات في صناعة الكحول وتتجاوز مبيعهاتها السنوية حالياً 693 مليون دولار.