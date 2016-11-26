مصادر حقوقية: مقتل أكثر من 30 ألف امرأة منذ بدء الصراع في سوريا

دمشق - د ب أ – أعلنت مصادر حقوقية سورية السبت، مقتل أكثر من 30 ألف امرأة سورية في ظل الصراع والحرب الدائرة في البلاد منذ شهر آذار/مارس عام 2011.

وكانت الشبكة السورية لحقوق الإنسان قالت إن أكثر من 22 ألف امرأة سورية قتلت منذ بدء الصراع في سوريا.

وشككت المصادر الحقوقية في هذه الإحصائية ، وقالت إن ” هذه الاعداد غير دقيقة”.

وأضافت أن “الارقام هي أكبر من ذلك بكثير باعتبار هناك آلاف النساء مجهولة المصير، هل هاجرن خارج سوريا أم في مناطق تحت سيطرة المعارضة أو النظام ام قتلن وربما معتقلات لدى أطراف الصراع “.

وأعلنت الشبكة السورية ، في تقرير لها والذي حمل عنوان ( طوق الحرمان ) نشر ليل الجمعة إن ” العدد الكلي توزع على أطراف النزاع، فقد قتلت قوات النظام السوري 20287 أنثى، بينهن أكثر من تسعة آلاف طفلة، أما فصائل المعارضة المسلحة فنسب التقرير لها مقتل 798 أنثى، بينهن 91 طفلة، في حين قتلت قوات التحالف الدولي 144 أخريات، وقتلت 435 على يد جهات مجهولة”.

وأضاف التقرير أن ” تنظيم الدولة الإسلامية قتل 358 أنثى بينهنّ 141 طفلة، بينما قتلت جبهة فتح الشام (جبهة النصرة سابقاً) 74 أنثى بينهن 21 طفلة، في حين قتلت القوات الروسية 668 أنثى، كما قُتلت 59 أخريات على يد وحدات حماية الشعب الكردية”.

وأوضحت الشبكة في تقريرها إلى أن ” أكثر من 8413 أنثى اعتقلن على يد قوات النظام السوري، بينهن 312 طفلة، و 2418 مختفية قسريًا، بينما قتل تحت التعذيب ما لا يقل عن 39 أنثى”.

كذلك اشار التقرير الى أن “وحدات حماية الشعب الكردية احتجزت 1819 سيدة بينهن 208 اطفال دون سن 18 عاماً (قاصرات)، و 49 في عداد المختطفات قسرياً، بينما اعتقل داعش 714 أنثى منهن 205 مختفيات قسرياً، و 13 أخريات قتلن تحت التعذيب، فيما اعتقلت فصائل المعارضة المسلحة 798 أنثى، بينهن 391 أنثى طفلة”.

وحسب تقرير الشبكة ” تعرض ما لا يقل عن 2143 أنثى للاختطاف والاختفاء القسري لجهات مجهولة، بينهن 419 طفلة”.