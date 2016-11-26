مصدر سوري: اتفاق لخروج مسلحي منطقة التل في ريف دمشق

حلب – د ب أ – توصلت لجنة المصالحة في مدينة تل منين في ريف دمشق الشمالي، الى اتفاق مع القوات الحكومية السورية بخروج المسلحين مع اسلحتهم الخفيفة الى أي جهة يختارونها، وتشكيل لجنة من الأهالي تشرف على المدينة .

وقال مصدر من لجنة المصالحة الممثلة للمسلحين،إن اجتماعاً عقد ليل امس الجمعة بين اللجنة وضباط من القوات الحكومية برئاسة العميد من الحرس الجمهوري قيس فروة في منطقة حرنة الشرقية وتم الاتفاق على عدة بنود .

وحسب المصدر ، نص الاتفاق على ” خروج من يريد الخروج من المسلحين بسلاحهم الفردي لأي منطقة يختارونها ، وتسليم السلاح الباقي بالكامل، وتسوية أوضاع المطلوبين رجالاً ونساءً، ويعطى المتخلفين عن الخدمة العسكرية مدة ستة أشهر وبعدها إما يرجع لخدمته أو له أحقية السفر لخارج البلد، بينما لا يحق لعناصر المنشقين الرجوع للخدمة العسكرية “.

وتضمن الاتفاق ، “تشكيل لجنة من 200 شخص لحماية البلدة تُنتخب من البلدة تحت أمر الجهاز الأمني للنظام ، ولا يحق للجيش السوري وقوات الأمن دخول المدينة إلا لو كان هناك بلاغ بوجود سلاح بمكان محدد ولا يدخلوا إلا بمرافقة اللجنة المذكورة”.

وتشهد منطقة التل ومحيطها مواجهات عنيفة وقصف من قبل الطائرات الحكومية منذ يوم الثلاثاء الماضي ، وتم يوم الاربعاء التوصل الى هدنة لمدة 48 ساعة انتهت بالأمس .