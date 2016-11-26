كوبا تعلن الحداد الوطني لتسعة ايام بعد رحيل فيدل كاسترو

هافانا - أ ف ب – أعلنت السلطات الكوبية السبت، الحداد الوطني لتسعة ايام بعد ساعات على وفاة أب الثورة فيدل كاسترو عن 90 عاماً.

وأعلن مجلس الدولة في بيان قصير “الحداد الوطني لتسعة ايام” اعتباراً من السبت وحتى الاحد 4 كانون الاول/ديسمبر.

وأوضحت هذه الهيئة العليا للسلطة في كوبا ان “كل الانشطة والعروض العامة ستتوقف” بشكل خاص.

وكان الرئيس الكوبي راوول كاسترو اعلن في بيان تلاه عبر التلفزيون الوطني “توفي القائد الأعلى للثورة الكوبية في الساعة 22,29 هذا المساء” (03,29 ت غ السبت).

ولم يوضح راول كاسترو اسباب الوفاة لكنه قال ان الجثة ستحرق.

وقال “بناء على رغبة عبر عنها الرفيق فيدل، سيتم حرق جثمانه في الساعات الاولى” من يوم السبت.