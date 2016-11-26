البرلمان العراقي يصوت على قانون هيئة الحشد الشعبي

بغداد – د ب أ – صوت البرلمان العراقي السبت، على مشروع قانون هيئة الحشد الشعبي.

وذكر موقع “السومرية نيوز″ الالكتروني الاخباري اليوم، أن المجلس غير تسمية قانون الحشد الشعبي الى هيئة الحشد قبل أن يباشر بالتصويت عليه.

ويأتي التصويت وسط خلاف بين الكتل السياسية على فقرات في القانون تتعلق بالتوازن وتوزيع النسب بين مكونات الشعب العراقي، ومشاركة جميع المحافظات في الدفاع عن مدنهم وان لا يقتصر على محافظة دون اخرى .

كما يدور الخلاف حول اعداد هذا التشكيل وأن لا يتجاوز 100 ألف مقاتل.

واعتبر ائتلاف متحدون للإصلاح بزعامة نائب الرئيس العراقي اسامة النجيفي، أن تصويت البرلمان العراقي على مشروع قانون الحشد الشعبي ” سيضر بالعملية السياسية “.

وقال الائتلاف ، في بيان صحافي الجمعة ، إن “بناء أية مؤسسات عسكرية جديدة خارج الجيش سيكون لها تبعات منها تشتت في الادارة السليمة ، ما يضعف في النتيجة دور الجيش كمؤسسة تحظى باحترام وتقدير العراقيين جميعاً” .