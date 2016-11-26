معارض سوري: “ب ي د” قد يتفق مع “الدولة” للسيطرة على مدينة الباب

شانلي أورفا – الأناضول – كشف رئيس المجلس التركماني السوري (معارض) أمين بوزأوغلان، احتمالية إبرام تنظيم “ب ي د” (الامتداد السوري لمنظمة بي كا كا) اتفاقاً مع تنظيم “الدولة الاسلامية”، من أجل السيطرة على مدينة الباب في محافظة حلب شمالي سوريا.

وقال بوزأوغلان، “أهمية مدينة الباب بالنسبة لتنظيمي داعش، وب ي د، أنَّ الأخير يسعى للسيطرة على المدينة من أجل فتح ممر بين المناطق التي يسيطر عليها في منبج (شرق حلب)، وعفرين (غرب)، أما داعش فيعتبر الباب كمدينة الرقة إحدى القلاع التي يجب أن يحافظ عليها”.

ولفت المعارض السوري، في الوقت نفسه إلى “التقدم الذي تحرزه قوات الجيش السوري الحر بدعم الجيش التركي في إطار عملية درع الفرات، من أجل السيطرة على مدينة الباب، وإفشال مساعي ب ي د في السيطرة على المدينة”.

وقال بوزأوغلان: “نحن في حالة تقدم باتجاه الباب، رغم أننا فقدنا قادة هامين، وحزنّا عليهم، إلا أننا أوقعنا خسائر كبيرة في صفوف داعش، وعرفوا بأنهم لن يصمدوا أمامنا”.

وأشار بوزأوغلان إلى أنَّ ” ب ي د” يتلقى الدعم من الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا، من أجل تحقيق هدفه في السيطرة على الباب وفتح ممر بين مناطقه، وقد يتوصل إلى صيغة تفاهم مع الدولة من أجل أن يسيطر على المدينة.

وأكد أنَّ سيطرة ب ي د على الباب “بمثابة تهديد أمني على تركيا، وتركيا لن تسمح بذلك وهي عازمة على السيطرة على المدينة”.

وذكر أنَّ الدعم الأمريكي لـ “ب ي د” مؤقت، إلى حين مجيء دونالد ترامب إلى البيت الأبيض.

وأوضح أن “توازنات القوى بعدها في هذه المنطقة ستتغير”.

ومن جانب آخر شدد، رئيس اتحاد العشار العربية والتركمانية في سوريا عمر دادا، على أنَّ السوريين لا يريدون تنظيما داعش وب ي د، و”يرغبون برحيلهما عن البلد”.

وأكد أنَّ مدينتي الباب والرقة هما للعرب السوريين، قائلاً، “إن شاء الله بدعم الجيش التركي سيتمكن الجيش السوري الحر من السيطرة على الباب، وسيكون هدفنا التالي هو مدينة الرقة”.

وعقب احتلال “ب ي د” المناطق الشرقية لنهر الفرات، أظهر التنظيم نيته ربط طرفي النهر الغربي والشرقي وبسط نفوذه عليهما.

ولتنفيذ هذا المخطط كان على التنظيم احتلال مدينتي منبج والباب في ريف حلب الشمالي، لا سيما وأن منبج بالتحديد تشكل بالنسبة له “جسر ربط” في تشكيل الحزام.

وحالياً يسيطر “ب ي د” على مسافة تمتد على طول الحدود السورية – التركية، من محافظة الحسكة (شمالي سوريا) شرقاً إلى منبج غرباً.

ويهدف التنظيم إلى ربط مدينتي عفرين من الجهة الشمالية الغربية لحلب، الواقعة على الحدود التركية من جهة ولاية هطاي التركية (جنوب)، وتل رفعت شمالي حلب مع مدينة منبج.

ودعماً لقوات “الجيش السوري الحر”، أطلقت وحدات من القوات الخاصة في الجيش التركي، بالتنسيق مع القوات الجوية للتحالف الدولي، فجر 24 أغسطس الماضي، حملة عسكرية في مدينة جرابلس (شمال سوريا)، تحت اسم “درع الفرات”.

وتهدف العملية إلى تطهير المدينة والمنطقة الحدودية من المنظمات الإرهابية، وخاصة تنظيم “الدولة” الذي يستهدف الدولة التركية ومواطنيها الأبرياء.

ونجحت العملية، خلال ساعات، في تحرير المدينة ومناطق مجاورة لها، كما تم لاحقاً تحرير كل الشريط الحدودي ما بين مدينتي جرابلس واعزاز السوريتين، وبذلك لم يبقَ أي مناطق متاخمة للحدود التركية تحت سيطرة “الدولة”.