وزير الدفاع الايراني: مستعدون لكافة اشكال التعاون مع روسيا دعماً لسوريا

طهران - د ب ا – أكد وزير الدفاع واسناد القوات المسلحة الايرانية العميد حسين دهقان، بأن ايران مستعدة لكافة اشكال التعاون مع روسيا دعماً للحكومة القانونية في سوريا.

جاء ذلك رداً على سؤال للصحافيين السبت حول بعض الانباء الواردة التي افادت برغبة روسيا باستخدام قاعدة “نوجة” الجوية في مدينة همدان الواقعة غرب ايران،بحسب وكالة انباء فارس الايرانية.

وقال”: اننا سنقوم باي تعاون ضروري مع روسيا من اجل دعم الحكومة القانونية في سوريا وان هذا التعاون يمكن ان يكون في اطار اي اجراء كان”.

وحول شراء مقاتلات من روسيا ، قال العميد دهقان في تصريحه للصحافيين الذي جاء على هامش تجمع التعبويين العاملين في وزارة الدفاع واسناد القوات المسلحة الايرانية،: اننا وبغية توفير احتياجاتنا الدفاعية نتعاون ان استطعنا مع اي دولة كانت سوى اميركا والكيان الاسرائيلي”.

واضاف، ان شراء مقاتلة “سوخوي 30″ من روسيا مدرج في جدول اعمال وزارة الدفاع واسناد القوات المسلحة الايرانية.

وبشأن التوافقات الحاصلة خلال المحادثات الاخيرة مع وزير الدفاع الصيني في زيارته الى طهران قال، انه تم خلال اللقاءات التي جرت الوصول الى عدة اتفاقيات بين حكومتي البلدين من ضمنها الجانب الدفاعي.

كما اشار الى الانتخابات الرئاسية الاميركية قائلاً، ان نتائج الانتخابات الرئاسية الاميركية بمعزل عن مسألة من يصبح رئيساً، لا تهمنا.

واعتبر ان الاميركيين يسعون وراء مصالحهم في المنطقة وان انتخاب الجمهوري دونالد ترامب او الديمقراطية هيلاري كلينتون لا يحدث تغييراً في اصل القضية، واضاف،” ان توجه ونهج الجمهورية الاسلامية الايرانية واضح ونحن لن نعدل عن نهجنا امام اي ضغط من قبلهم”.

يذكر ان الرئيس الامريكي المنتخب دونالد ترامب قد هدد بإلغاء الاتفاق النووي المبرم بين ايران والدول الست(بريطانيا والمانيا وفرنسا والصين وروسيا والولايات المتحدة).

ورداً على تهديد ترامب ، قال المرشد الأعلى للثورة في ايران آية الله علي خامنئي إن بلاده “ستحرق” الاتفاق النووي إذا انتهكه الطرف الآخر واستمر البعض في التهديد بـ”تمزيقه” .