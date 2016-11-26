سلسلة انفجارات في معسكر للاكراد والتحالف الدولي في سوريا

الحسكة- أ ف ب- دوت سلسلة انفجارات السبت داخل مستودع أسلحة وذخيرة في معسكر مشترك تابع للمقاتلين الاكراد وقوات التحالف الدولي بقيادة أمريكية، في شمال شرق سوريا، وفق ما اكد المرصد السوري لحقوق الانسان ومصدر كردي محلي.

وافاد مدير المرصد رامي عبد الرحمن وكالة فرانس برس بان “خمسة انفجارات على الاقل هزت محيط بلدة تل تمر الواقعة في شمال غرب مدينة الحسكة” موضحا أنها “ناجمة عن انفجار مستودع أسلحة وذخيرة في معسكر يتواجد فيه مقاتلون أمريكيون”.

واوضح مصدر قيادي كردي محلي لمراسل فرانس برس في الحسكة، أن المعسكر “ليس قاعدة بحد ذاته بل يضم مستودع اسلحة وذخائر، ويشرف عليه الاميركيون الى جانب مقاتلي وحدات حماية الشعب الكردية” الذين يقودون حملة ضد الجهاديين في شمال سوريا.

وقال انه تسبب بسقوط عدد غير محدد من الجرحى تم نقلهم إلى مستشفى ميداني للعلاج.

ويقع المعسكر على بعد 45 كيلومترا عن مدينة الحسكة.

ولم يتمكن المصدران من تحديد السبب المباشر لهذه التفجيرات التي قال شاهد عيان في تل تمر لفرانس برس انها دوت بشكل متلاحق على مدى نصف ساعة، قبل ان تهرع سيارات الاسعاف والاطفاء إلى الموقع.

ولم تحصل فرانس برس على رد من التحالف الدولي حول طبيعة الانفجارات والخسائر.

وقال عدد من شهود العيان انهم سبق وشاهدوا العلم الاميركي مرفوعا اكثر من مرة على المعسكر.

وتنشر واشنطن افرادا من وحداتها الخاصة في شمال سوريا لتقديم المشورة لقوات سوريا الديمقراطية التي تضم فصائل كردية واخرى عربية تقاتل الجهاديين على جبهات عدة.

وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) الجمعة أن جنديا أمريكيا في قوات التحالف توفي الخميس متأثرا بجروح اصيب بها في انفجار عبوة ناسفة يدوية الصنع في شمال سوريا.

وبدأت قوات سوريا الديمقراطية في الخامس من تشرين الثاني/ نوفمبر حملة “غضب الفرات” لطرد الجهاديين من معقلهم في الرقة بدعم من التحالف الدولي الذي يشن ضربات جوية ضد الجهاديين في سوريا منذ ايلول/ سبتمبر 2015.