تنظيم القاعدة ينفي اعتقال زوجة “بلمختار” في ليبيا

نواكشوط- الأناضول- نفى تنظيم “القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي”، اعتقال أجهزة الأمن شرقي ليبيا زوجة أمير كتيبة “المرابطون” التابعة للتنظيم، الجزائري “مختار بلمختار”.

ونقل موقع الأخبار الموريتاني (ينشر باستمرار بيانات “القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي) عن مصدر وصفه بـ”القيادي بالتنظيم” أنه “لا توجد لبلمختار زوجة تونسية”.

وأضاف المصدر الذي صرح للموقع دون ذكر اسمه: “الأمر لا يعدوا أن يكون نشرا لمعلومة غير صحيحة، ما اعتدنا عليه من هؤلاء طيلة الفترة الماضية، حيث سبق وأن أعلنوا أكثر من مرة أنهم قتلوه” حسب قوله.

والخميس الماضي، أعلنت “إدارة مكافحة الإرهاب” التابعة للحكومة المنبثقة عن مجلس النواب المنعقد في طبرق، إلقاء القبض على زوجة، مختار بلمختار، “وذلك خلال محاولتها التنقل من مدينة شرقي ليبيا لأخرى جنوبيها”.

وذكرت الإدارة في بيان لمكتبها الإعلامي على “فيسبوك”، أن “زوجة الإرهابي المطلوب دوليا وتدعي (أسماء بنت الطاهر بن محمد) و الملقبة (كدوسي)، تونسية الجنسية، تم القبض عليها في كمين محكم جنوب الجبل الأخضـر تحديدا في منطقة (المخيلي) في الشرق”.

وطوال الأعوام الماضية أُعلن أكثر من مرة مقتل بلمختار كان آخرها ما أعلنته واشنطن في 14 يونيو/ حزيران 2015، من أنه لقي حتفه في غارة جوية شنها الطيران الأمريكي بالتنسيق مع “حكومة طبرق”.

وينشط تنظيم “القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي” بعدد من دول الساحل الإفريقي، خصوصا في الصحراء الممتدة على طول الحدود الموريتانية المالية الجزائرية.

ويتبنى التنظيم من حين لآخر هجمات في مالي تستهدف القوات الدولية هناك.